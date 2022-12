32-ytiminen Loongson 3D5000 perustuu kahteen 3C5000:sta tuttuun prosessorisiruun samassa paketoinnissa.

Kiinan pyrkii kovaa vauhtia omavaraiseksi tietotekniikan saralla. Maan pyrkimyksiä jarruttavat kuitenkin kauppasodan myötä asetetut pakotteet, jotka estävät yhdysvaltalaisteknologian viennin maahan, mikä puolestaan estää tai vähintään jarruttaa mahdollisuuksia tuottaa piirejä kaikkein moderneimmilla teknologioilla.

Loongson on kiinalainen prosessoreita suunnitteleva yritys. Sen nykyiset prosessorit perustuvat yhtiön omaan LoongArch-käskykantaan, joka on virallisesti täysin puhtaalta pöydältä suunniteltu eikä perustu aiempiin käskykantoihin. Se on kuitenkin suunniteltu muun muassa tukemaan x86- ja MIPS-koodin binäärikääntämistä LoongArchille. Yhtiön aiemmat prosessorit ovat käyttäneet MIPS64:aa ja LoongISA:aa, joka oli laajennettu versio MIPS64:stä.

Yhtiön ensimmäiset LoongArch-prosessorit, (LS)3A5000 ja 3B5000, olivat neliytimisiä ja 3A5000 päätyi ensimmäisiin testeihin viime kesänä. Myöhemmin saman vuoden aikana julkaistiin myös 3C5000L ja 3C5000L-LL, jotka perustuvat samaan arkkitehtuuriin mutta ovat 16-ytimisiä. Tom’s Hardwaren mukaan aiemmin oletettiin, että 3C5000L(-LL) perustuisi useampaan 3A5000-siruun, mutta sittemmin on varmistunut, että kyseessä on yksi monoliittinen siru.

Nyt Loongson on ottanut jälleen yhden askeleen eteenpäin julkistamalla 32-ytimisen 3D5000-prosessorin. Merkittävin harppaus on tehty paketointipuolella, sillä 3D5000 hyödyntää kahta 3C5000-sirua yhteensä 32-ytimisen prosessorin muodostamiseksi. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, miten sirut kommunikoivat keskenään, mutta aiemmin yhtiö on käyttänyt HyperTransport 3.0 -väylää useamman prosessorin välillä usean prosessorin järjestelmissä. Saman paketoinnin sisällä nopeamman väylän toteuttaminen olisi kuitenkin helpompaa ja hyöty epäilemättä merkittävä.

Tom’s Hardwaren koostamien tietojen mukaan Loongson 3D5000 kuluttaa 2 GHz:n kellotaajuudella 130 ja 2,2 GHz:n kellotaajuudella 170 wattia tehoa. Se sopii LGA4129-kantaan, eli ainakin kontaktipintoja on ns. riittävästi. Verrokiksi esimerkiksi AMD:n Zen 3 -sukupolven Epyc- ja Threadripper-prosessorit käyttivät 4096 kontaktin LGA-kantaa. Loongsonin mukaan suorituskyvyn osalta prosessorista irtoaisi 400 pistettä SPEC CPU2006 -testissä, mutta se ei tarkenna mistä SPEC CPU2006 -testin osasta tarkemmin on kyse. Yhtiö myös uskoo SPEC-tulosten skaalautuvan lineaarisesti kahden ja neljän prosessorin eli 64 ja 128 ytimen konfiguraatioissa.

Prosessori valmistetaan kiinalaisen SMIC:n toimesta, mutta käytetty valmistusprosessi ei ole tiedossa. Yhtiöllä kuitenkin tiedetään olevan jo kyky valmistaa 7 nanometrin piirejä. Loongson aikoo saada uudet 3D5000-prosessorit samplausvaiheeseen ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja kaupalliseen tuotantoon sen jälkeen.

