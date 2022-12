Nikkelöidyllä kannella varustetusta pumppublokista löytyy myös integroitu pleksinen nestesäiliö parhaan pelisuorituskyvyn takaavalla RGB-valaistuksella.

Slovenian lahja nestejäähdytysmaailmalle EK Water Blocks eli EKWB on julkaissut uutta rautaa vielä aivan uuden vuoden kynnyksellä. Uutuus tarjoaa yhtiötä vapaasti lainaten 4-in-1 herkkua pienten kokoonpanojen ystäville.

EKWB:n kieleltä kauniisti soljuva uutuus EK-Quantum Velocity2 DDC 4.2 PWM D-RGB on integroidulla DDC-pumpulla ja nestesäiliöllä varustettu jäähdytinblokki AM5-prosessoreille. Kompaktin paketin prosessoriblokki perustuu aiemmista Velocity2-malleista tuttuun rakenteeseen, joka on nyt optimoitu nimenomaan AM5-prosessoreiden erikoisesti muotoillulle lämmönlevittäjälle ja prosessorin sirujen sijainneille. G1/4″-liittimet löytyvät sekä blokin kyljestä että päältä. Yllä olevassa vertailukuvassa uutuuden rinnalla on Quantum Velocity2 -sarjan perinteinen prosessoriblokki.

EKWB:n käyttämää EK-ExactMount-kiinnitysjärjestelmää on tuunattu tukemaan AM5-emolevyjen vakiotaustalevyä. Kiinnitysjärjestelmän Torx-ruuvit kiristetään vastapäivään kiinni AM5:n taustalevyyn ja ne on suunniteltu siten, että kierteiden lopussa blokki on kiristetty optimiinsa eikä riskiä ylikiristämiselle ole. Koko kiinnitysjärjestelmä on lisäksi upotettu osaksi pumppublokkia, mikä takaa asennettuna siistin kokonaisuuden. Pelaajille tärkein eli RGB-valaistus löytyy piilotettuna integroidusta nestesäiliöstä, joka hohtaa nikkelöidyn kannen alta.

EK-Quantum Velocity2 DDC 4.2 PWM D-RGB tukee vain AMD:n AM5-kantaa ja Ryzen 7000 -sarjan prosessoreita. Se tulee saataville ainakin tällä haavaa vain nikkelöidyllä kannella ja pleksisäiliöllä. Tuotteen toimitukset on tarkoitus saada aloitettua tammikuun lopulla, mutta se on jo nyt ennakkotilattavissa EKWB:n sivuilta 339,90 euron hintaan.

Lähde: EKWB