IDM 929 on vuonna 2018 perustetun yhtiön toinen GPU ja ensimmäinen, jota kehtaa esitellä myös ulkopuolisille.

Kiinan pyrkimykset omavaraisuuteen tietotekniikassa eivät ole mikään valtionsalaisuus. Maasta onkin ponnistanut viime vuosina useampia yrityksiä niin puolijohdevalmistukseen kuin niiden suunnittelunkin puolelle, mukaan lukien GPU-markkinat.

Tuorein valmista rautaa aikaiseksi saanut kiinalainen GPU-valmistaja on Zhihui Microelectronics. Zihui on verrattain tuore, vuonna 2018 perustettu yritys, mutta sen taustalta löytyy Hangzhou Guoxin Technology, jolla on pitkä historia järjestelmäpiirien kehityksessä erilaisiin sulautettuihin ympäristöihin. Hangzhou ei toimi myöskään pelkkänä osakkeenomistajana, vaan yhtiöillä on yhteishankkeena joko APU-tyyppinen prosessori integroidulla GPU:lla, tai alusta joka sisältää Hangzhoun prosessorin ja Zhihuin näytönohjaimen. Kielimuurin vuoksi suunnitelman luonteesta ei tässä vaiheessa ole täyttä varmuutta.

Zhihuin IDM929 on yhtiön toisen sukupolven grafiikkapiiri, jonka luvataan tarjoavan 8-kertaista suorituskykyä vuoden 2020 IDM919-piiriin verrattuna. IDM919 oli ominaisuuksiltaan varsin yksinkertainen ja rajoittui mm. 1080p-resoluutiolle, joten IDM929:ää pidetään monin tavoin sen ensimmäisenä todellisena GPU:na. Piiri valmistetaan 14 nanometrin prosessilla ja vaikka valmistajasta ei sinänsä ole täyttä varmuutta, voidaan kiinalaista SMICiä pitää ainoana realistisena vaihtoehtona kauppasodan vuoksi.

IDM929 toimii 1200 MHz:n kellotaajuudella ja sen pikseleiden täyttönopeus (pixel fillrate) on 19,2 Gpikseliä ja teksturointinopeus 76,8 Gtekseliä sekunnissa, joskin kyseiset metriikat ovat jääneet jo taustalle nykynäytönohjaimista puhuttaessa. Oleellisempi luku onkin FP32-suorituskyky, jota luvataan 2,5 TFLOPSin edestä. Tutummilta valmistajilta samassa teoreettisessa FP32-suorituskykyluokassa vaikuttavat esimerkiksi AMD:n Radeon RX 560 (Polaris) ja NVIDIAn GeForce GTX 1650 (Turing) rajoitettuna peruskellotaajuudelleen.

Lähde: Tom’s Hardware, Zhihui