Motorolan liukuva näyttö kääntyy rungon taakse, mutta pysyy esillä ja käytettävissä aina.

Mobile World Congress- eli MWC-messut ovat parhaillaan käynnissä Barcelonassa. Tuttuun tapaan messuilla on jälleen esitelty koko joukko erilaisia konseptipuhelimia, kuten Motorolan Rizr:ksi kutsuttu prototyyppi.

Motorola Rizr -nimellä ainakin mediassa pyörivä konseptipuhelin perustuu liukuvaan näyttöön. Se poikkeaa kuitenkin useimmista muista vastaavista sillä, ettei näyttö varsinaisesti mene ikinä piiloon, vaan vain puhelimen selkäpuolelle pysyen kuitenkin edelleen näkyvissä ja käytettävissä.

Puhelimen näyttö on etupuolelta vakiona 5-tuumainen ja sen kuvasuhde on tällöin 15:9, mutta täyteen mittaan liu’utettuna koko kasvaa 6,5-tuumaiseksi ja kuvasuhde muuttuu 22:9:ksi, selvästi lähemmäs nykyälypuhelinten oletuskuvasuhteita. Näytössä ei ole lainkaan kamerasaareketta tai lovea. Näytön liukumisen hoitaa moottori, joka prototyypissä käynnistetään virtapainikkeen tuplapainalluksella, mutta josta yhtiö on ehtinyt jo kommentoimaan, että mahdolliset myyntimallit saattaisivat käyttää muunkinlaista tapaa näytön hallintaan.

Motorolan konseptipuhelimen näytön on valmistanut BOE ja se perustuu pOLED-teknologiaan. Perustilassa näytöstä merkittävä osa löytyy puhelimen takaa, jolloin sitä voi käyttää kameran etsimenä, jos haluaa napata vaikka selfien takakameralla. Puhelimesta löytyy myös etukamera, joka paljastuu vain selfietä ottaessa ja puheluissa. Kummassakin tapauksessa näyttö liukuu hieman normaalia pidemmälle taakse, jolloin sen takaa puhelimen yläreunasta paljastuu kuuloke ja etukamera.

Lähde: GSMArena