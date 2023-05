Kiinalaisen Golden Pig Upgraden testien mukaan Ryzen 7 7840HS:n Radeon 780M iGPU sijoittuu suorituskyvyltään GeForce MX550:n ja GTX 1650 Max-Q:n välimaastoon.

AMD:n kannettaviin suunnatulla Phoenix-koodinimellisellä prosessorilla varustettuja kannettavia odotetaan parhaillaan kauppoihin. Ensimmäisiä testejä uusilla prosessoreilla on nähty jo aiemmin, mutta tällä kertaa tarjolla on hieman laajempaa testausta.

Kiinalainen Golden Pig Upgrade on julkaissut oman Ryzen 7040 -sarjan prosessoriin perustuvan testinsä. Ryzen 7040 -prosessoreissa on käytössä Zen 4 -prosessoriytimet ja RDNA3-grafiikkaohjain. Monoliittinen siru valmistetaan TSMC:n 4 nanometrin luokan N4-valmistusprosessilla. Kiinalaissivuston testissä esiintyy Ryzen 7 7840HS, jonka merkittävin ero Ryzen 9 -malliin on Precision Boost Overdriven puute ja aavistuksen matalammat kellotaajuudet.

Teknologiavideoita julkaiseva kanava julkaisi samassa yhteydessä kuvan myös Ryzen 7040 -prosessoreiden kahdesta paketoinnista, uudesta FP8:sta ja vanhemmasta FP7/FP7r2:sta. FP8 on fyysisesti selvästi isompi paketointi, joka mahdollistaa muun muassa AMD:n nopean MIPI CSI -väylän tukemisen sekä Type4 HDI -piirilevyllä maksimissaan LPDDR5X-7500-nopeuden muistit. 10-kerroksisella Type 3 PTH -piirilevyllä muistinopeus rajoittuu LPDDR5(x)-6400-nopeuteen.

Golden Pig Upgrade -kanavan testien mukaan Ryzen 7 7840HS:n Radeon 780M -grafiikkaohjain on peleissä 1080p-resoluutiolla jopa 87,28 % nopeampi, kuin referenssinä ollut Core i5-13500H:n Xe-arkkitehtuurin integroitu grafiikkaohjain, mutta ero RDNA2-arkkitehtuurin integroitua GPU:ta käyttävään Ryzen 7 7735HS:ään jää varsin maltillisesti vajaaseen 12 prosenttiin. Testipeleinä toimivat League of Legends, DOTA 2, Apex Legends, Naraka: Bladepoint, F1 2020, Hitman 3, Metro Exodus, Mount & Blade II: Bannerlord, Shadow of the Tomb Raider sekä Watch Dogs Legion. 3DMark Fire Striken grafiikkapisteissä R7 7840HS nettosi 8147 pistettä ja peittosi R7 7735HS:n 6,5 ja Core i5-13500H:n 54,7 prosentin erolla. Time Spyn grafiikkapisteissä taululle ropisi 2952 pistettä, mistä eroa samoihin verrokkeihin tuli 11,4 ja 93,3 prosenttia. Speed Way -testi ei ollut pyörähdä Intelin integroiduilla lainakaan, joten ainoaksi verrokiksi jäi edeltävän RDNA2-grafiikkaohjainta hyödyntävä R7 7735HS. Prosessoreiden välinen ero oli testissä 13,2 %. Alta löytyvän yhteenvetotaulukon mukaan Radeon 780M sijoittuisi suorituskyvyltään GeForce MX550:n ja GTX 1650 Max-Q:n väliin.

Mukana on myös prosessorisuorituskykyyn keskittyviä testejä. Yhden säikeen suorituskyky on R7 7840HS:llä aavistuksen parempaa kuin i5-13500H:lla, mutta jää jälkeen i7-13700H:sta. Kaikki säikeet käytössä R7 7840HS ohittaa myös i7-13700H:n parin prosentin erolla. Kuvankäsittelytesteissä i7-13700H kiilaa taas vähän edelle ja pitää johtonsa myös videoeditoinnissa sekä pakkaus/purkutesteissä, joissa ero kasvaa liki 8 %:iin i7-13700H:n hyväksi.

Lähde: VideoCardz