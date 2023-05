HMD Global julkisti uuden veden- ja iskunkestävän Nokia XR21 -älypuhelimen

Uutuus on edeltäjäänsä hieman pienempi ja varustettu Snapdragon 695 -piirillä sekä Android 12 -käyttöjärjestelmällä.

HMD Global on julkaissut tänään uuden Nokia XR21 -älypuhelimen, joka on seuraaja kesällä 2021 julkaistulle ja io-techissäkin testatulle XR20-mallille. Uutuuden luvataan tarjoavan äärimmäistä kestävyyttä arkeen ja seikkailuun.

Runko on kierrätettyä alumiinia ja näytön suojana on Gorilla Glass Victus -suojalasi. Rakenteella on IP69K-suojaluokitus, eli täyden pölytiiveyden ohella se kestää myös tunnin upotuksen 1,5 metrin syvyiseen veteen sekä 80-asteisen 100 baarin vesisuihkun. Myös MIL-STD-810H-sertifikaatti kuuluu varustukseen, laitteen kestäessä laajat lämpötilavaihtelut sekä pudotuksen 1,8 metristä. Lisäksi valmistaja tarjoaa puhelimelle ilmaisen näytönvaihdon ensimmäisen vuoden ajalle sekä kolmen vuoden takuun.

Edeltäjämallista hieman pienentynyt 6,49-tuumainen Full HD -näyttö tukee nyt 120 hertsin virkistystaajuutta ja toimii myös märillä sormilla sekä hanskat kädessä. Pienemmän näytön ansiosta XR21 on myös hieman edeltäjäänsä pienempi ja kevyempi. Stereokaiuttimet tukevat OZO Audio -tilaääntä ja niiden luvataan soivan poikkeuksellisen lujaa (96 dBA). Musiikkia voi kuunnella myös perinteisen 3,5 mm ääniliitännän kautta.

Laitteen suorituskyvystä vastaa sama Snapdragon 695 -piiri, joka on käytössä myös yrityksen X30- ja G60-malleissa. Edeltäjään nähden pääkameran resoluutio on päivitetty 48:sta 64 megapikseliin, kun taasen ultralaajakulmakameran tarkkuus on pudonnut 13:sta kahdeksaan megapikseliin. Akun kapasiteettia on kasvatettu hieman 4800 mAh:iin ja latausteho on lähes tuplaantunut 33 wattiin, mutta valitettavasti langaton lataus on samalla pudotettu pois varustuksesta. Akun luvataan säilyttävän 80 % kapasiteetistaan 800 lataussyklin jälkeen.

Jostain syystä HMD Global tuo uutuutensa markkinoille yli 1,5 vuotta vanhalla Android 12 -versiolla, vaikka tämän hintaluokan puhelimelta pitäisi ehdottomasti voida odottaa uusinta Android 13 -versiota. Päivityslupaus on kohtalaisen hyvä 3+4 vuotta, mutta Android-versiopäivityksistä ensimmäinen ”kuluu” ohjelmiston päivittämiseen ajan tasalle.

Nokia XR21:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 168,0 x 78,6 x 10,45 mm

Paino: 231 grammaa

Rakenne: kierrätysalumiinirunko, muovipinnat, Gorilla Glass Victus -näyttölasi

Suojaus: pölyn, veden ja iskunkestävyys (IP68&69K ja MIL-STD-810H)

6,49” IPS LCD-näyttö, 1080 x 2400, 120 Hz, 20:9-kuvasuhde, 550 nit

Qualcomm Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muistia

128 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa, microSD-korttipaikka

5G-yhteydet SA & NSA (n1, n2, n3, n5, n7, n20, n25, n28, n40, n41, n66, n71,

n77/n78, n79), Sub 6 GHz, LTE-yhteydet, Dual SIM, eSIM

n77/n78, n79), Sub 6 GHz, LTE-yhteydet, Dual SIM, eSIM Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (Wi-Fi 6)

Bluetooth 5.1 ( aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic ), NFC

), NFC (A)GPS (L1+L5); Galileo (E1+E5a), GLONASS (G1), Beidou (B1I+B1C+B2a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5)

Kaksoiskakamera: 64 megapikselin pääkamera, 1/2″ sensori, 0,7 um pikselikoko, f1.79, AF 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 1/4″ sensori, 1,12 um pikselikoko, 112 asteen kuvakulma, f2.2, kiinteä tarkennus

16 megapikselin etukamera, f2.45, 1,0 um pikselikoko, kiinteä tarkennus

Stereokaiuttimet, OZO Audio, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä, sormenjälkilukija virtapainikkeessa

4800 mAh:n akku, USB Type-C 2.0, 33 watin pikalataus (QC3.0 & PD 2.0)

Android 12, 3 vuoden versiopäivitykset, 4 vuoden kuukausittaiset tietoturvakorjaukset

Nokia XR21 tulee saataville heti mustana 549 euron suositushintaan. Vihreä värivaihtoehto tulee saataville hieman myöhemmin toukokuun aikana.

Lähde: lehdistötiedote