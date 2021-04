Kiinalaisvalmistajan ITX-kokoonpanosta löytyy AMD 4700S:nä markkinoitu Xbox Series X:n APU-piiri

AMD 4700S -nimellä kulkevat prosessorit ovat käytännössä varmasti Xbox Series X:n tuotannosta ylijääneitä piirejä, joiden grafiikkaohjain ei syystä tai toisesta toimi.

Kiinalaisella TMALL-kauppapaikalla on myynnissä ITX-tietokoneita, joiden sisällä sykkii julkaisematon AMD 4700S -prosessori. Vaikka asia ei ole virallista, varmistavat kokoonpanon markkinointikuvat käytännössä kyseessä olevan Xbox One X -pelikonsolista tutusta APU-piiristä. Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Xboxista tuttua APU-piiriä myydään myös AMD:n nimellä, sillä Xbox One -konsolista tutusta Durango-APU-piiristä on AMD A9-9820 -nimellä tunnettu versio.

Kiinalaismyyjä ei käytä prosessorinsa kuvauksessa Ryzen-nimikettä mikä viittaa siihen, ettei kyseessä ole AMD:n virallinen kuluttajasarjan tuote. Sen sijaan kokonaisuutta mainostetaan AMD Cardinal -emolevynä, jossa on käytössä AMD 4700S -prosessori. 7 nm tekniikalla valmistettu prosessori on 8-ytiminen ja 16-säikeinen. TMALL-kauppapaikan myyjä on vahvistanut, että kyseessä on Zen 2 -arkkitehtuurin piiri 12 Mt:n välimuistilla ja 4 GHz:n kellotaajuuksilla. Xbox Series X:ään nähden kellotaajuudet ovat siis 200 MHz korkeammat.

Toinen selvä yhteys Xbox-piireihin tulee siitä, että TMALL-kauppapaikan myyjä mainostaa 4700S -piiriä myös Xbox Series X:n mainoskuvalla, jossa näkyy itse APU-piirin lisäksi muistit. Mainoskuvan valinta ei liene sattumaa, vaan se käytännössä varmistaa kokoonpanon muissa tiedoissa varmistetun 16 Gt:n GDDR6-muistin kera, että AMD 4700S perustuu XSX:n Project Scarlett -APU-piiriin. Microsoftin edullisemmassa Xbox Series S:ssä muistia on vain 10 Gt ja vaikka Sonyn PlayStation 5:ssä olisi samat 16 Gt muistia, se on toteutettu perinteisemmin kahdeksalla muistisirulla.

Xboxien APU-piireissä käytössä on kuitenkin myös grafiikkaohjain, joka AMD 4700S:stä puuttuu. Todennäköisesti kyseessä onkin siis AMD:n konsolipiirien tuotannosta ylijääneitä malleja, jotka eivät ole Xboxeihin kelvanneet toimimattoman GPU-osion vuoksi. Puuttuvaa grafiikkapiiriä TMALL-kauppapaikan myyjä on paikannut ITX-koneeseen mukaan asennetulla AMD:n Polaris 12 -piiriin perustuvalla Radeon RX 550 -näytönohjaimella. Käytännössä myynnissä oleva ITX-kone jääkin tehoissaan selvästi nykykonsoleiden taakse, sillä RX 550 on huomattavasti heikkotehoisempi kuin Series X:n RDNA2-pohjainen ratkaisu.

Myyjän markkinointimateriaaleissa on mukana myös prosessorisuorituskykyvertailua Intelin Core i7-9700:aan ja AMD:n Ryzen 7 4750G Prohon. Xbox Series X:n hylkypiiristä valmistettu ITX-kone on lukujen valossa moniydinsuorituskyvyssään jonkin verran Intelin i7-9700:aa tehokkaampi, mutta kuitenkin Ryzen 7 4750G Prota tehottomampi. Toisessa diassa 4700S:ää verrataan kannettavaan tietokoneeseen i7-9750H-prosessorilla RTX 2060 -näytönohjaimella. AMD 4700S on prosessorisuorituskyvyltään dian mukaan selvästi kannettavaa tehokkaampi.

AMD 4700S -prosessorin sisältävä ITX-kokoonpano on myynnissä TMALL-kauppapaikalla tallennustilan määrästä riippuen 4599–5599 yuanin, eli noin 585–715 euron hintaan.

Lähteet: VideoCardz, TMALL, 9550Pro @ Twitter