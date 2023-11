Toistaiseksi on epäselvää mikä 8040-sarjassa on uutta 7040-sarjaan verrattuna jos mikään, mutta ainakin ensimmäisten Geekbench-testien kaikkien ydinten suorituskyky on parantunut selvästi kahdella mallilla kolmesta.

AMD:n nykyiset Ryzen 7040 -sarjan prosessorit sekä tulevat Ryzen 8000G -sarjan prosessorit perustuvat samoihin Phoenix- ja Phoenix 2 -siruihin. Nyt nettiin on ilmestynyt ensimmäisiä testituloksia myös Ryzen 8040 -sarjan prosessoreilla, jotka hämmentävät soppaa samankaltaisuudellaan. AMD:n uudet Ryzen 8040 -sarjan prosessorit ovat yhtiön mobiilimallien nimeämislogiikan mukaan vuoden 2024 Zen 4 -ytimiin perustuvia malleja. Tällä hetkellä on kuitenkin epäselvää, mikä niissä on varsinaisesti uutta, jos mikään. Ensimmäisten Geekbench-testien myötä tiedetään, että Ryzen 8040 -sarjassa käytetään edelleen huippumallien osalta Radeon 780M -grafiikkaohjainta, eli samaa kuin Ryzen 7040-sarjassa. Myös ydinkonfiguraatiot ovat samoja, kellotaajuudet ainakin lähelle samoja ja Geekbench jopa tunnistaa prosessorin koodinimen Phoenixiksi. Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan vielä selvää, onko kyse pelkästä uudelleennimeämisestä, vai onko prosessoreissa muuttunut myös jokin muu. AMD:lla on tällä hetkellä käytössään sekä Phoenix- että Phoenix 2 -sirut, joista kumpikin tunnistuu Geekbenchissä pelkkänä Phoenixina. Lisäksi yhtiön PCI ID -tunnuslistausten myötä tiedetään, että ainakin tulossa ovat myös Phoenix 3- ja 4 -sirut, jotka ovat epäilemättä ainakin hyvin samankaltaisia edellä mainittujen kanssa. Tuloksetkaan eivät juuri auta tulkinnassa. Ensimmäisissä tuloksissa prosessoreiden yhden ytimen suorituskyky ei ole juurikaan muuttunut ja voi olla jopa hieman heikompi, mutta kaikilla ytimillä tulokset ovat jo selvästi parempia kahdella mallilla kolmesta. Tässä kohtaa testituloksia on kuitenkin vasta yksittäisiä, joten liikoja johtopäätöksiä tuloksistakaan ei sovi tehdä. Lähde: Tom's Hardware