Kingston julkaisi erittäin keveän HyperX Pulsefire Haste -pelihiiren

Hunajakennorakenteeseen luottava Pulsefire Haste painaa ilman johtoaan vain 59 grammaa.

Erittäin keveät hiiret ovat olleet viime aikoina selvässä nosteessa, eikä Kingston aio jäädä paitsioon. Yhtiö on julkaissut HyperX-pelibrändinsä alla uuden vain 59 grammaa painavan pelihiiren.

HyperX Pulsefire Haste hyödyntää useimpien kilpaveljiensä tavoin avonaista hunajakennorakennetta. Pulsefire Hasten tapauksessa hunajakennoa on käytetty hiiren selän alueella, pohjassa sekä pääpainikkeiden sisäpäädyissä. Symmetrisesti muotoillun hiiren silmänä toimii PixArtin PAW3335, joka kykenee parhaimmillaan 16 000 DPI:n tarkkuuteen. Sensorin luvataan kykenevän 450 tuuman sekuntinopeuteen ja 40 G:n kiihtyvyyksiin.

HyperX on valinnut hiirensä pääpainikkeisiin pölynkestävät TTC Golden Micro -kytkimet, mutta piirilevyn mahdollisista suojauksista yhtiö ei ole maininnut mitään. Hiiren pääkytkimet on luokiteltu kestämään 60 miljoonaa klikkausta. Yhteensä hiiressä on kaksi peukalonäppäintä, DPI-kytkin ja rulla mukaanlukien kuusi HyperX NGenuity -sovelluksen avulla ohjelmoitavaa painiketta, sekä sisäinen muisti yhden kustomoidun profiilin tallentamiseen suoraan itse hiireen.

Pulsefire Hasten tassut ovat pelihiirille tyypilliseen tapaan PTFE:tä (Polytetrafluorieteeni, Teflon) ja mukana toimitetaan vaihtotassut kuluman varalta. Hiiren mukaan kuuluu myös paketti HyperX:n grippiteippejä, joilla voi halutessaan lisätä pitoa hiiren pääpainikkeisiin ja kylkiin.

Hiiren strategiset mitat ovat 124,2 x 38,2 x 66,8 millimetriä ja 59 grammaa ilman johtoa. HyperFlex USB -johdon kera hiiren paino nousee 80 grammaan. HyperX Pulsefire Haste on saatavilla välittömästi yhtiön omasta verkkokaupasta 59,99 euron suositushintaan.

