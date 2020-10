AMD julkisti RDNA2-arkkitehtuurin ja Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimet

AMD täytti ainakin omien testiensä mukaan lupauksensa ja taistelee nyt tasaväkisesti näytönohjainmarkkinoiden tehokkaimman näytönohjaimen tittelistä.

AMD esitteli tänään kauan odotetun RDNA2-arkkitehtuurin ja siihen perustuvat Radeon RX 6000 -sarjan näytönohjaimet. NVIDIAn tapaan AMD esitteli aluksi kolme mallia uuteen näytönohjainsarjaansa: RX 6800, RX 6800 XT ja RX 6900 XT.

RDNA2-arkkitehtuurin tavoitteena oli 50 parempi suorituskyky wattia kohden verrattuna edeltävään RDNA-arkkitehtuuriin, mutta Navi 21:llä saavutetaan AMD:n mukaan yleisesti 54 ja RX 6900 XT:n tapauksessa parhaimmillaan jopa 65 % parempi suorituskyky per watti. Parannukset on saavutettu uusilla Compute Unit -yksiköillä, jotka toimivat 30 % aiempaa nopeammin samalla tehonkulutuksella, yleisillä arkkitehtuurin parannuksilla sekä uudella Infinity Cache -välimuistilla. Tulemme tutustumaan Infinity Cacheen ja muihin artikkelissa mainittuihin uudistuksiin tarkemmin tulevassa RDNA2-artikkelissa sekä muussa uutisoinnissa.

Koko nyt esitelty Radeon RX 6000 -kolmikko perustuu yhteen ja samaan Navi 21- eli ”Big Navi” -grafiikkapiiriin. 26,8 miljardista transistorista rakennettu grafiikkapiiri valmistetaan TSMC:n 7 nanometrin valmistusprosessilla ja se rakentuu yhteensä 80 Compute Unit -yksiköstä ja 256-bittisestä muistiväylästä, jonka jatkeena on 16 gigatavua 16 Gbps:n GDDR6-muistia. Näytönohjaimen verrattain kapeaa 512 Gt/s:n muistikaistaa on kompensoitu 128 Mt:n Infinity Cache -välimuistilla, jonka avulla efektiivinen muistikaista olisi teoriassa peräti 1664 Gt/s. Löydät kunkin mallin oleellisimmat tekniset yksityiskohdat yllä olevasta taulukosta.

RDNA2-arkkitehtuuri ja siihen perustuvat näytönohjaimet tukevat täysin Microsoftin DirectX 12 Ultimate -rajapintaa ja sen uusia ominaisuuksia, kuten säteenseurannan kiihdytys, Variable Rate Shading -teknologia, Mesh-varjostimet sekä Sampler Feedback -teknologia. Useat DX12U-rajapinnan ominaisuuksista on jaettu sisäisesti eri tasoihin, mutta AMD:n uutuuksien osalta nämä tasot varmistuvat vasta myöhemmin. Säteenseurannan osalta AMD on varmistanut jo aiemmin Microsoftin kautta, että tuettuna on vähintään DXR:n tällä hetkellä korkein 1.1 -taso. Myös DirectStorage-rajapinta on luonnollisesti tuettujen ominaisuuksien listassa.

AMD on asemoinut Radeon RX 6900 XT:n NVIDIAn GeForce RTX 3090:n kilpailijaksi, RX 6800 XT:n RTX 3080:n kilpailijaksi ja lopulta RX 6800:n RTX 3070:n kilpailijaksi. Yhtiön omien suorituskykydiojen mukaan Radeon RX 6900 XT peittoaa GeForce RTX 3090:n 4K-resoluutiolla viidessä pelistä kymmenestä ja yhden pelin mennessä tasan, kun käytössä on Rageksi ristitty automaattinen ylikellotustoiminto ja alustana on Ryzen 5000 -sarja, mikä mahdollistaa Smart Access Memory -teknologian hyödyntämisen. RX 6900 XT:n TDP on 50 wattia matalampi, mutta Rage-mode päällä näytönohjain ei välttämättä kunnioita sitä.

Radeon RX 6800 XT peittoaa AMD:n 4K-testeissä GeForce RTX 3080:n niin ikään viidessä pelissä kymmenestä, mutta tällä kertaa tasan meneviä pelejä on kaksi, eikä käytössä ole Rage-ylikellotustilaa tai Smart Access Memoryä. 1440p-resoluutiolla 6800 XT vie nimiinsä peräti kahdeksan peliä kymmenestä. Rage-ylikellotustilan ja Smart Access Memoryn kerrotaan parantavan 6800 XT:n suorituskykyä 4K-resoluutiolla seitsemän pelin valikoimalla 2 – 13 %. Radeon RX 6800:n verrokkina oli vielä NVIDIAn viime sukupolven RTX 2080 Ti, jonka se peittosi kaikissa kymmenessä testipelissä sekä 1440p- että 4K-resoluutiolla Smart Access Memory käytössä.

Radeon RX 6800 ja RX 6800 XT saapuvat myyntiin 18. marraskuuta. Niiden verottomat suositushinnat ovat 579 ja 649 dollaria. Radeon RX 6900 XT saapuu myyntiin 8. joulukuuta 999 dollarin verottomaan suositushintaan.