Kotimainen Valco julkaisi uudet VMK25-vastamelukuulokkeet

Valco VMK25 -kuulokkeiden toimitukset alkavat tammikuussa.

Kotimainen Valco on julkaissut uudet VMK25-Bluetooth-kuulokkeet vanhempien VMK20-malliensa seuraajaksi. Kyseessä on edellismallista tuttuun tapaan vastamelukuulokkeet, joiden muotoilu on viimeistelty kotimaisen Ratamo Designin kanssa ja äänensävy on hiottu Valcon Jasse Kestin toimesta.

Edellismalliin nähden uudistuneen muotoilun seurauksena kuulokkeiden luvataan ottavan entistä vähemmän häiriöitä ympäristön tuulesta, minkä lisäksi säätömekanismin ja saranoiden luvataan olevan entistä tukevammat ja monipuolisemmat säädöt tarjoavat. Korvakuppien taustat ovat uutuuskuulokkeissa irrotettavat ja siten myös vaihdettavat. Korvakuppien pehmusteet ovat entistä isommat ja virtavalot sijaitsevat ulkopinnan sijaan kupin sisäpuolella.

Äänenlaadun Valco mainostaa olevan studiomaisen neutraali, kuten edellismallissakin, mutta uudet kaiutinelementit ovat entistä suuremmat. Vastamelunkin valmistaja mainostaa parantuneen, minkä lisäksi kuulokkeet tukevat uutena ominaisuutena ympäristöäänten vahvistusta. Kuulokkeet tukevat Bluetooth 5.0 -yhteyttä ja AptX HD -koodekkia. VMK25:n akun luvataan tarjoavan 50 tuntia kuunteluaikaa vastamelun kanssa.

Valco VMK25:t ovat ennakkotilattavissa valmistajan kotisivuilta 179 euron hintaan ja toimitusten luvataan alkavan tammikuussa 2023. Kuulokkeiden virallinen suositushinta on 199 euroa, johon hinta nousee lähempänä toimitusten alkamispäivämäärää.

Lähde: Valco