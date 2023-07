OnLeaksin vuotamien renderöintien mukaan OP12 on erittäin läheistä sukua OP11:lle, mutta erojakin löytyy kun niitä lähtee etsimään.

Yhtä varmasti kuin älypuhelinvalmistajat julkaisevat uusia puhelimia, vuotaa Steve ’OnLeaks’ Hemmerstoffer niiden tietoja nettiin ennen aikojaan. Tällä kertaa uusien vuotojen kohteeksi on joutunut OnePlus.

OnLeaks on julkaissut yhteistyössä SmartPrixin kanssa renderöintejä tulevasta OnePlus 12 -puhelimesta. Puhelimen julkaisun odotetaan osuvan loppuvuoteen samaan tapaan, kuin OnePlus 11 julkaistiin viime vuoden puolella Kiinassa, mikä selittää viittauksen vuoden 2023 lippulaivamalliin.

Renderöintien mukaan puhelin erottuu edeltäjästään molemmilta puolita, vaikkei erot suuria olekaan. Etupuolen selfiekamera on siirretty näytön yläkulmasta keskelle yläreunaa. Kuuloke on toteutettu OP11:n tapaan lovena näytön yläpuolella, mutta vaikuttaa renderöinnin perusteella aiempaa kookkaammalta. Näytön reunukset vaikuttavat myös aiempaa ohuemmilta.

Takapuolelta puhelinta on nopealla vilkaisulla vaikea erottaa edeltäjästään, mutta tarkemmalla silmäyksellä koko kamerasaarekkeen sisältö on järjestelty uudelleen. LED-salama on siirretty nyt varsinaisen kamerasaaren ulkopuolelle puhelimen runkoon sulautuvaan kielekkeeseen. Pääkamera ja laajakulma ovat entisillä paikoillaan, mutta tällä kertaa niiden alapuolelta löytyy tilaa vievä teleskooppikamera, mikä selittää myös salaman siirron.

Huhujen mukaan OnePlus 12 tulee sisältämään QHD-luokan 6,7” 120 Hz OLED-näytön ja Qualcommin tulevan Snapdragon 8 Gen 3 -lippulaivajärjestelmäpiirin. Pääkameran povataan perustuvan 50 megapikselin IMX9-sarjan sensoriin, laajakulman nimettömään 50 megapikselin sensoriin ja periskooppina toimivan Omnivisionin OV64B. Akun odotetaan olevan kapasiteetiltaan 5000 mAh ja tukevan jopa 150 watin pikalatausta lankoja pitkin ja 50 watin langattomilla aalloilla.

Lähde: SmartPrix