Kyberturvallisuuskeskus: Samsungin Exynos-piirisarjasta on löydetty useita kriittisiä haavoittuvuuksia

Haavoittuvuudet korjaavaa päivitystä ei ole julkaistu, mutta haavoittuvuuksien käyttöä voi rajoittaa sammuttamalla Wi-Fi-puhelut ja VoLTE:n.

Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut varoituksen Samsungin Exynos-piirisarjasta löytyneistä haavoittuvuuksista. Tarkalleen haavoittuvuudet on löydetty piirisarjan baseband-komponentista, eikä niihin ole vielä julkaistu korjaavaa päivitystä, mutta rajoituskeinoja on saatavilla.

Haavoittuvuuksia voi kyberturvallisuuskeskuksen mukaan käyttää ilman käyttäjän toimia ja niiden hyväksikäyttöön riittää, että hyökkääjä tietää uhrin puhelinnumeron. Hyökkäys onnistuu etänä, eli hyökkääjän ei tarvitse päästä myöskään fyysisesti käsiksi itse laitteeseen. Piirisarjan kaikkia haavoittuvuuksia ei ole poikkeuksellisesti toistaiseksi julkaistu.

Haavoittuvuus koskee Samsungin Exynos-piiriä käyttäviä mobiililaitteita kuten esimerkiksi Galaxy S22-, M33-, M13-, M12-, A71-, A53-, A33-, A21s-, A13-, A12- ja A04-puhelimia. Lisäksi haavoittuvuus koskee myös Googlen Pixel 6:tta ja Pixel 7:ää sekä tiettyjä Vivon puhelimia.

Laitteen omistaja voi rajoittaa haavoittuvuuksien hyväksikäyttöä sammuttamalla Wi-Fi-puhelut sekä VoLTE-ominaisuuden laitteen asetuksista.

Lähde: Kyberturvallisuuskeskus