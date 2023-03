Näkökulma: Keskihintaluokan puhelimien suorituskyky polkee paikallaan, mutta muutoksen tuulet puhaltavat horisontissa

Qualcommin 7-sarjan järjestelmäpiirien kehitys polki paikallaan pitkään, mutta kuluvalle vuodelle lupaillaan herkkua.

Älypuhelinten suorituskyky on jatkuvassa kehityksessä. Vaikka takavuosien kaltaisia harppauksia ei enää sukupolvien välillä nähdä, on lippulaivaluokan kehitys silti havaittavaa. Tänä vuonna huippumalleihin jopa saapui pitkästä aikaa täysin uutta jännitystä, kun Snapdragon 8 Gen 2:n grafiikkasuorituskyky otti suurehkon harppauksen ohittaen Applen A16 Bionicin synteettisissä testeissä. Aiemmin Applella oli vuosien ajan selvä ylivoima järjestelmäpiirien suorituskyvyssä, mutta nyt Qualcommin uutuden jälkeen tuo ylivoima on jäänyt enää vain prosessoripuolelle.

Valitettavasti samaa jännitystä ja kehitystä ei ole ollut hetkeen havaittavissa keskihintaluokassa, jossa erityisesti juurikin Qualcomm on jäänyt polkemaan paikallaan. Valmistajan viimeisin ylemmän keskihintaluokan piiri on viime vuoden toukokuussa julkaistu Snapdragon 7 Gen 1. Uutuutta ei kuitenkaan käytännössä nähty länsimarkkinoilla, ennen kuin nyt io-techin testipenkkiinkin päätyneessä Xiaomin tuoreessa 13 Litessä. Testijakson alkuun ajetut suorituskykytestit paljastavatkin mahdollisen syyn sille, miksi piiriä ei ole juuri käytetty.

Kuten yllä olevista tuloksista näkee, Snapdragon 7 Gen 1 ei käytännössä tarjoa merkittävää kehitystä viimeisen kahden vuoden aikana saapuneisiin järjestelmäpiireihin. Se on käytännössä vain ottanut grafiikkasuorituskyvyltään kiinni alun perin kaksi vuotta sitten markkinoille tuodun Snapdragon 780G:n. Huomion arvoisena seikkana mainittakoon, että graafeissa näkytävt esimerkkilaitteiden tulokset ovat käytännössä vain suuntaa antavia ja samassa piirissä voi olla eroja laitteiden välillä.

Vuonna 2021 markkinoille saapunut Snapdragon 780G oli merkittävä parannus mallistoon, mutta se jäi valitettavasti vain Xiaomi Mi 11 Liten herkuksi. Sen sijaan valmistaja julkaisi jo samana vuonna 778G:n joka yleistyi käytännössä koko ylemmässä keskihintaluokassa. 778G leikkasi erityisesti grafiikkasuorituskykyä 780G:hen nähden huomattavan paljon. Saman vuoden lopulla Qualcomm julkaisi vielä plusversion 778G:stä, joka onnistui käytännössä kirimään eroa 780:een kohtalaisen hyvin ja osoittautui keskihintaluokassa vuoden 2022 puhelinten yleisvalinnaksi. 778G+:n suorituskyky onkin lienee osasyyllinen Snapdragon 7 Gen 1:n harvinaisuuteen läsnimarkkinoilla. Synteettisten testitulosten valossa se tarjoaa käytännössä pitkälti vastaavaa suorituskykyä ja todennäköisesti kyseessä on ollut valmistajille 7 Gen 1:tä edullisempi vaihtoehto.

Valitettavasti kuluneen parin vuoden aikana ero 8-sarjaan on myös kasvanut huomattavasti. Snapdragon 780G julkaistiin alun perin jo 888:n alapuolelle ja 778G+ toimi sitten käytännössä jo 8 Gen 1:n alapuolella. Eli siinä, missä lippulaivat saivat lisää tehoa, keskihintaluokasta jopa otettiin pieni takapakki siihen nähden, mitä 780G alunperin tarjosi.

Viime vuoden kesällä julkaistu 7 Gen 1 herättikin ensin toiveita suorituskykyerojen kapenemisesta. Kuten yllä olevista tuloksista on nähtävissä, näin ei kuitenkaan käynyt. Ero Xiaomi 13 Liten Snapdragon 7 Gen 1:n ja Nothing Phone (1):n Snapdragon 778G+:n välillä on käytännössä olematon. Eli siinä missä 8-sarja on kehittynyt, on 7-sarja vain polkenut paikallaan. 7 Gen 1:n prosessoriarkkitehtuuri on toki uusi Armv9-pohjainen ja siten vertailukelpoinen myös uusiin 8-sarjan piireihin. Lisäksi itse piiri on valmistettu modernimmalla 4 nm:n valmistustekniikalla.

Valitettavasti tämä ei kuitenkaan selvästikään näy suorituskyvyssä. Snapdragon 7 Gen 1:n modernimpi teknologia ei tokikaan tule kuitenkaan yksin, vaan piirin tekoälylaskentaa ja kuvaprosessointia on parannettu, mikä voi näkyä esimerkiksi kameroiden kuvanlaadussa. Lisäksi se voi olla edeltäjäänsä energiatehokkaampi modernimman valmistustekniikkansa myötä. Valitettavasti keskihintaluokka kaipaisi kuitenkin suorituskykyä, jottei ero lippulaivoihin kasvaisi enää entisestään.

Samaa jämähtyneisyyttä on havaittavissa myös Samsungilla, jonka Galaxy A53:een viime vuonna sijoittama Exynos 1280 oli jopa heikennys toissavuoden Galaxy A52s:stä löytyneeseen Snapdragon 778G:hen nähden. Tänä vuonna yritys julkaisi A54:n Exynos 1380:llä, joka ei vieläkään tuo keskihintaluokkaan suoranaista parannusta. Viime vuoden tilanteen se sentään korjaa. Tehokkaampien prosessoriydinten määrää on parannettu ja Mali-G68 MP5 tarjoaa Qualcommin piireihin pääosin vertailukelpoista grafiikkasuorituskykyä. Exynos 1380 tekeekin A54:stä hitusen parin vuoden takaista A52s:ää tehokkaamman, mutta käytännössä ero on hyvin pieni, eikä A52s:stä kannata suorituskyvyn takia vieläkään vaihtaa tuoreempaan malliin. Tuoreimmille Snapdragoneille piiri Exynos 1380 puolestaan häviää grafiikkasuorituskyvyssään.

Toisaalta MediaTekin suunnalta sekä Samsungille että Qualcommille on tarjolla jopa huomattavaa painetta. Viime vuoden OnePlus Nord 2T tarjoaa MediaTekin Dimensity 1300 -piirillään grafiikkasuorituskykynsä osalta edelleen selvästi jopa viime vuoden Snapdragon 7 Gen 1:tä parempaa suorituskykyä. Tämä siitä huolimatta, että Dimensity 1300 on käytännössä vain kellotaajuuspäivitys jo kaksi vuotta sitten julkaistun Nord 2:n sisällä sykkineeseen Dimensity 1200:aan.

MediaTekin ylivoima ei myöskään jää pelkkään 1300:aan. Kyseisen piirin kanssa yhtä aikaa viime vuonna julkaistut 8000-sarjan piirit ovat aivan omassa luokassaan täyttäen Qualcommin 7-sarjan ja 8-sarjan väliin jäävän huomattavan suuren raon. Ne tarjoavat käytännössä paremman grafiikkasuorituskyvyn pariksi myös selvästi paremman prosessorisuorituskyvyn. Valitettavasti niiden saatavuus on länsimaissa jäänyt kuitenkin huomattavan heikoksi. Käytännössä kyseisiä piirejä on nähty vain hintaluokaltaan liian lähelle lippulaivoja kavunneessa Realme GT Neo 3:ssa ja itsessään edullisessa, mutta piirinsä ulkopuolelta muilta osin harmillisen heikoksi osoittautuneessa Poco X4 GT:ssä.

Oheismainintana keskihintaluokan paikallaan polkeminen on nähtävissä valitettavasti myös järjestelmäpiirien ulkopuolella. Osin taustalla voinee olla inflaatiota ja muita hintapaineeseen vaikuttavia tekijöitä, mutta puhelinten ominaisuudet ovat ottaneet jopa takapakkia. Esimerkiksi 300 euron hintaluokasta alkoi viime vuoden aikana katomaan ultralaajakulmakameroita osasta laitteita.

Tänä vuonna Qualcomm näyttää kuitenkin ottaneen itseään niskasta kiinni ja keskihintaluokan tulevaisuudessa alkaa näkyä valoa tunnelin päässä. Snapdragon 7+ Gen 2 on tuomassa valmistajan omien puheiden mukaan jopa yllättävän suuren päivityksen edeltäjäänsä verrattuna. Prosessoripuolelle valmistaja on tuonut mukaan Cortex-X2-tehoytimen, jonka avulla prosessorisuorituskyvyn luvataan paranevan jopa 50 prosenttia. Suurin päivitys on kuitenkin tuotu sinne, mihin sitä on odotetukin – grafiikkasuorituskykyyn. Valmistajan toistaiseksi tarkemmin nimeämätön Adreno-grafiikkasiru toimittaa nimittäin ennakkolupausten mukaan jopa kaksinkeratisen suorituskyvyn edeltäjäänsä verrattuna.

Elämmekin jänniä aikoja ja keskihintaluokka näyttäisi viimein olevan valmis ottamaan seuraavan askeleensa ja täyttämään lippulaivapuhelinten alle syntyneen tyhjiön. Snapdragon 7+ Gen 2 ei voikaan saapua markkinoille yhtään liian nopeasti, mutta yhdessä sen ja MediaTekin uutuuspiirien kanssa keskihintaluokka voi saada jälleen osakseen aivan uutta eloa ja kiinnostavuutta.