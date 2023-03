Ensimmäiset testitulokset Snapdragon 7+ Gen 2 -järjestelmäpiiristä lupailevat jopa viime vuoden lippulaivaluokan suorituskykyä

Suorituskykytestit on ajettu Qualcommin referenssilaitteella, joka tarjoaa maistiaisen piirin optimisuorituskyvystä.

Android Authority on päässyt ajamaan ensimmäiset suorituskykytestit Qualcommin uudella Snapdragon 7+ Gen 2 -järjestelmäpiirillä. Tulokset antavat varsin lupaavan kuvan uudesta 7-sarjan laitteesta ja Qualcomm vaikuttaisikin ottavan merkittävän askelen eteenpäin poljettuaan keskihintaluokassaan paikallaan parin vuoden ajan.

Kuten Snapdragon 8 Gen 2:n ennakkotulokset, ovat myös uuden 7-sarjalaisen tulokset ajettu Qualcommin referenssilaitteella. Referenssilaite antaa käytännössä kuvan optimitilanteesta tavanomaista kookkaamman rakenteen ja jykevämmän jäähdytyksen kera. Referenssilaitteiden tulokset ovatkin yleensä olleet jonkin verran käytännössä reaalimaailmassa nähtyjä parempia. Snapdragon 7+ Gen 2:n referenssilaitteessa on käytössä 6,65-tuumainen Full HD+ -resoluution OLED-näyttö, 12 Gt LPDDR5-RAM-muistia, 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa ja 4192 mAh:n akku. Jäähdytys on toteutettu tavanomaiseen tapaan passiivisesti, eli referenssilaite ei käytä erillistä tuuletinta.

Android Authorityn ajamassa prosessoria testaavassa GeekBench 5 -testissä Snapdragon 7+ Gen 2 on sijoittunut 4024 pisteen moniydintuloksellaan Snapdragon 8+ Gen 1:n sisältävän Asus ROG Phone 6:n alapuolelle ylittäen moniydinsuorituskyvyssä viime vuoden Samsung Galaxy S22 Ultran sekä Exynos 2200:lla että alkuperäisellä Snapdragon 8 Gen 1:llä. Yhden ytimen suorituskyky puolestaan sijoittuu 1211 pisteellään Exynoksen ja Snapdragonin väliin.

Kyseessä on siis varsin merkittävä parannus taulukon pohjalla lepäävään Snapdragon 778G+:n sisältävään Nothing Phone (1):een verrattuna. Prosessoritehon osalta Snapdragon 7+ Gen 2 sijoittuukin ainakin referenssilaitteessa käytännössä viime vuoden lippulaivalaitteiden tasolle.

Grafiikkasuorituskykyä Android Authority on mitannut 3DMark Wild Life -testillä, jossa 7-sarjan ero viime vuoden lippulaivaksi sijoittuvaan 8 Gen 1:een on edelleen kohtalaisen suuri. 7+ Gen 2 onnistuu kuitenkin parantamaan tulostaan 778G+:aan nähden erittäin selvästi. 7+ Gen 2:n saama 7575 pisteen tulos on jopa lähes 2,7-kertainen Nothing Phone (1):n saamaan 2813 pisteeseen verrattuna. Eroa on siis WildLife-testissä jopa enemmän kuin valmistajan julkaisussaan lupaama kaksinkertainen suorituskykyparannus.

7-sarjan sisäisen parannuksen lisäksi 7+ Gen 2 onnistuu ohittamaan myös Googlen tuoreimman Pixel 7 Pro -puhelimen sisällä jylläävän Tensor G2:n kohtalaisen vahvalla erolla ja asettumaan käytännössä tasoihin Samsungin viime vuoden Exynos 2200:n kanssa.

Lähde: Android Authority