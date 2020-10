Lenovo ottaa kotimaisen Varjon virtuaalilasit valikoimiinsa

Varjon virtuaali- ja lisätyn todellisuuden lasit tulevat saataville Lenovon Certified by Varjo -työasemien mukana.

Kotimainen virtuaalilaseihin erikoistunut Varjo ei ole viihtynyt juurikaan otsikoissa. Yhtiön virtuaalilasien erikoisuus on silmän erottelukyvyn ylittävä tarkempi osa keskellä virtuaalilasien näkökenttää.

Nyt yhtiö on ilmoittanut tehneensä jälleenmyyntisopimuksen tietokonejätti Lenovon kanssa. Lenovo tulee markkinoimaan Varjon virtuaali- ja lisätyn todellisuuden laseja ”Certified by Varjo” -merkittyjen työasemien mukana. Tiedotteen mukaan työaseman ostajat voivat hankkia samaan tilaukseen mitkä tahansa Varjon valikoimaan kuuluvista laseista.

Lenovon edustajan mukaan suurin osa nykypäivän yrityskäyttöön suunnatuista virtuaalilaseista on vain yritysversioita kuluttajalaseista, siinä missä Varjon virtuaalilasit on suunniteltu alusta alkaen nimenomaan vaativaan yrityskäyttöön.

Varjon tämän hetken lippulaivatuote on yhtiön VR-2 Pro -virtuaalilasit. Niiden Bionic Display -näytön parhaimmillaan yli 3000 PPI:n tarkkuuden (Pixels Per Inch) kehutaan ylittävän jopa täydellisen 20 / 20 -näön erottelukyvyn näytön tarkemmassa osassa. Bionic Display rakentuu kahdesta 1920×1080 resoluution micro-OLED- ja kahdesta 1440×1600-resoluution AMOLED-paneelista. Virtuaalilasit toimivat 60 / 90 hertsin virkistystaajuudella ja niihin on integroitu 100 hertsin päivitysnopeudella toimiva katseenseuranta. Voit tutustua laseihin tarkemmin niiden tuotesivuilla.

Lähde: Varjo