ThinkBook Plus on varustettu korkeussuunnassa kasvavalla, esiin vedettävällä näytöllä, kun uudessa Yoga-mallissa on näytön alle piilotettu webbikamera.

Lenovo tulee muiden tapaan olemaan vahvasti läsnä tulevilla CES 2025 -messuilla. Yhtiön tulevat uutuudet eivät ole kuitenkaan malttaneet pysyä poissa näkyvistä, vaan hakevat oman osansa parrasvaloista jo ennakkoon vuotajien kautta.

Lenovon tulevien Legion Go -mallienkin kuvia vuotanut Evan ’evleaks’ Blass on julkaissut Leakmail-blogissaan joukon kuvia tulevasta ThinkBook Plus -kannettavasta, joka ei ensi silmäyksellä eroa massasta kuin hieman normaalia korkeammalla kuvasuhteellaan. Totuus paljastuu vasta lisäkuvista, sillä kyseessä on kannettava esiin vedettävällä näytöllä. Näytön tarkat kuvasuhteet tai sen sisältämät komponentit eivät ole vielä tiedossa, mutta Blassin mukaan kannettava tullaan julkaisemaan CES-messuilla.

WalkingCat on puolestaan julkaissut kuvia tulevasta Yoga-sarjan uutuudesta, jossa webbikamera on siirtynyt näytön alle. Lenovo on päässyt käytännössä eliminoimaan näytön reunukset täysin näytönalaisella kamerallaan, mutta ilmaisesta voitosta ei voida puhua, sillä webbikameran vievän tilan vuoksi kannettavan ”kannesta” eli näytön takaa löytyy nyt selkeä kamerakyhmy. Vuotajan mukaan kannettavan sisältä tulee löytymään Intelin Core Ultra 200V -sarjan Lunar Lake -prosessori.

Lähteet: The Verge, VideoCardz