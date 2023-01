Corsairin Shift pyrkii muuttamaan virtalähteiden ikiaikaista rakennetta

Perinteisen päädyn sijasta Shiftissä modulaariset liittimet löytyvät virtalähteen kyljestä, minkä on tarkoitus helpottaa kaapelinhallintaa nykykoteloissa.

Erään sanonnan mukaan parhaat innovaatiot ovat yksinkertaisimpia. Se saattaa hyvinkin päteä Corsairin tuleviin Shift-sarjan virtalähteisiin.

Virtalähdemaailmassa ei ole kovin kummoisiakaan mullistuksia tapahtunut sitten modulaaristen kaapeleiden. ATX12VO ei ole lyönyt itseään läpi kunnolla eikä Seasonicin Connect-liitinpaneelikaan ole levinnyt yhtiön yhtä virtalähdesarjaa pidemmälle.

Corsair on seuraava, joka yrittää omalla tahollaan muokata virtalähteitä sellaisina, kuin me olemme ne tottuneet tuntemaan. Luottovuotaja momomo_us on saanut käsiinsä kuvia yhtiön tulevista Shift-sarjan virtalähteistä, joiden innovaatio on kaikessa yksinkertaisuudessaan modulaaristen liitinten siirtäminen virtalähteen perältä sen kyljelle.

Virtalähteen kyljestä löytyvät liitännät eivät poikkea normaaleista mitenkään muutoin, kuin sijainniltaan. Uusi sijainti voi kuitenkin helpottaa merkittävästi kaapelinhallintaa, kunhan virtalähdettä ei ole peitetty kotelon selkäpuolelta. Kerro kommenteissa onko nykyinen sijainti virtalähteen takana parempi, vai lähdetkö lippuja liehuttaen Corsairin Shift-kelkkaan?

