LG:n kevään uutuudet ovat aggressiivisia niin kaarevuudeltaan kuin hinnoittelultaankin.

Viime vuoden joulukuussa LG esitteli joukon tulevia OLED-paneelilla varustettuja UltraGear-pelinäyttöjään, joista uutisoimme tuolloin pintapuolisesti. Ultraleveiden näyttöjen ystävien iloksi lisätietoja on tarjolla nyt kolmesta mallista, jotka ovat 34GS95QE-B, 39GS95QE-B ja 45GS95QE-B. Mallinimien mukaisesti 34-, 39- ja 45-tuumaiset OLED-näytöt ovat kaikki tarkkuudeltaan 3440×1440 pikseliä ja kuvasuhteeltaan 21:9.

Näytöissä on 240 hertsin mukautuva virkistystaajuus ja niissä on sekä G-Sync-yhteensopivuus että FreeSync Premium Pro -tuki. GtG-vasteaika on OLED-paneeleille tyypillisesti todella alhainen, vain 0,03 millisekuntia. Värien puolesta näytöt kattavat DCI-P3-väriavaruuden 98,5-prosenttisesti ja ovat VESA DisplayHDR True Black 400 -sertifioituja. Uutuudet ovat kaarevuudeltaan 800R, mikä tarkoittaa, että vain 0,8 metrin katseluetäisyydellä näytön vasen ja oikea reuna ovat yhtä lähellä katsojaa kuin keskikohtakin.

Uusissa näytöissä on kaksi HDMI 2.1 -liitäntää, yksi DP 1.4 -liitäntä, kuulokeliitäntä ja USB 3.2 Type-B -liitäntä. USB-C:stä ei sen sijaan ole mainintaa. Ergonomiasäätöinä on kallistuskulman ja korkeuden säätö sekä näytön kääntö.

LG:n suositushinnat 34GS95QE-B:lle, 39GS95QE-B:lle ja 45GS95QE-B:lle ovat 1300, 1500 ja 1700 dollaria. Suomessa näytöt ovat Hinta.fi-sivuston mukaan listattuina samassa järjestyksessä alkaen 1250:n, 1390:n ja 1710:n euron hintaan.

Lähde: Tuotesivut (1, 2, 3), Hinta.fi (1, 2, 3)