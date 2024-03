Arrow Laken työpöytäversiossa tulee olemaan vuotojen mukaan maksimissaan 8 P- ja 8 E-ydintä, Meteor Lakea vastaava NPU sekä vain neljän Xe-ytimen GPU.

Intelin aikeet siirtyä kerralla täysin uusiin Meteor Lake -prosessoreihin ei mennyt niin kuin strömsössä ja lopulta työpöydälle saatiin Raptor Lakesta viritellyt päivitysversiot. Arrow Lake on tuomassa uudistukset myös työpöydälle ja samalla edessä on useita merkittäviä muutoksia, mikäli tuoreimmat vuodot ovat paikkansa pitäviä.

Viimeisimpien kiinalaisvuotojen mukaan Arrow Lake -prosessorit tullaan tuntemaan näillä näkymin Core Ultra 2 -sarjana sekä työpöydällä että mobiilissa, eli työpöydältä jää 1. sukupolvi väliin pois lukien mobiilisiruja käyttävät työpöytäratkaisut. Mobiilissa mennään Meteor Laken tapaan pelkällä prosessorilla siruineen, mutta työpöydälle on ilmeisesti tulossa erillinen piirisarjasiru tarjoamaan lisää väyliä lisälaitteille.

Intelin erilliset LP E -ytimet on jätetty vuotojen mukaan pois käytöstä ainakin työpöydällä. Isompi juttu on Pentium 4:stä lähtien mukana roikkuneen Hyper-threadingin mahdollinen katoaminen. Arrow Lake on nähty jo aiemmissa vuodoissa ilman HT:tä, mutta Engineering Sample -versioissa ominaisuus voi olla kytketty pois käytöstä vain väliaikaisesti.

Huhuttu maksimikonfiguraatio työpöydällä tulisi olemaan kahdeksan Lion Cove P-ydintä ja kahdeksan Skymont E-ydintä. Työpöydällä jäädään myös ilman Arc-grafiikkaohjainta, sillä integroidussa grafiikkaohjaimessa tulee olemaan näillä näkymin vain neljä Xe-ydintä, kun Arc-nimi vaatii vähintään seitsemän. NPU-yksikön kerrotaan olevan ainakin

Intel on kertonut ottavansa Arrow Laken kanssa käyttöön myös Intel 20A -valmistusprosessin, mutta tiettävästi se tulee koskemaan vain kuuden P- ja kahdeksan E-ytimen mallia. Muut versiot Compute-sirusta tullaan ilmeisesti valmistuttamaan TSMC:llä.

Lähteet: TechPowerUp, Tom’s Hardware