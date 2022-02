Lian Lin prototyyppikotelot ovat tuttuja jo viime vuoden messuilta, mutta matkan varrella ne ovat kokeneet jo useampiakin päivityksiä.

Lian Li piti viikonloppuna virtuaaliset 2022 Digital Expo -messut. Yhtiön jokavuotisessa tapahtumassa esitellään yhtiön tulevia tuotteita vaihtelevissa prototyyppivaiheissa, eikä tässä vaiheessa kannata alkaa pidättelemään henkeä niiden varsinaisten julkaisujen osalta.

Ensimmäinen esillä olleista uutuuksista oli Lancool III, jota esiteltiin myös viime vuoden Digital Expo 2.0 -tapahtumassa. Yhtiön mukaan sen prototyyppi on kuitenkin muuttunut matkan varrella monestakin eri paikasta. Yhtiö listaa päivityksiksi muun muassa päivitetyn lasipaneelien avausmekanismin, laajemman tuen 360 mm:n jäähdyttimille sekä laajan muokattavuuden. Kotelosta on tulossa sekä valoton että RGB-loistossa hohkava versio. Kummankin mukana tulee kolme 140 mm:n tarkemmin määrittelemätöntä tuuletinta.

V3000 Plus on puolestaan kahdelle kokoonpanolle suunniteltu kotelo, jota on niin ikään esitelty jo aiemminkin. Koteloa on paranneltu esimerkiksi optimoiduilla mesh-verkoilla ilmankierron parantamiseksi, uudet lukitusmekanismit kylkien lasipaneeleille, uusi I/O-paneeli jossa valitaan kytkimellä kumpi kokoonpano tottelee virta- ja reset-painikkeita.

UniFan SL120 Infinity -tuulettimet lisäävät kaapelivapaisiin tuulettimiin Infninity Mirror -efektipeilit sekä tuulettimen keskiöön että reunoille. Koko tuletinjoukkoa syöttävä PWM- ja ARGB-kaapelit on yhdistetty nyt yhteen pakettiin ja tuuletinrivistön saa nyt entistä siistimmin kokoon, kun ensimmäisestä ja viimeisestä voidaan irrottaa ylimääräiset lukitusrivat.

UniFan P28 on puolestaan normaalia paksumpi. Vaikka nohevimmat kaverit arvaisivat nimestä 280 mm:n tuuletinta, on numeroinnissa kyse tällä kertaa tuulettimen 28 mm:n paksuudesta. Myös P28:ssa on uusi ohuempi virransyöttöyksikkö ja irrotettavat lukitusmekanismit tuuletinjonojen päädyille. Lisäksi tuuletinten alumiinisen koristekylkipaneelin voi korvata erikseen hankittavalla osoitettavalla RGB-paketilla.

Strimer Plus V2 -virtakaapeleita on päivitetty levittämään RGB-loistetta myös sivuille ja itse kaapelit ovat aiempaa ohuempia ja joustavampia. GPU-versioissa molemmat kaapelinpäät ovat nyt 6+2-konfiguraatiota varmistamaan sopivuus joka kokoonpanoon. L-Connect 3 -softa taas on päivitetty tukemaan kaikkia Lian Lin (A)RGB-järjestelmiä tukevia laitteita.