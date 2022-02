Cooler Master esitteli tulevia koteloita ja virtalähteitä sekä useita muita tuotteita

Osalla esitellyistä uutuustuotteista on tarjolla jo tarkempiakin ominaisuuskattauksia, mutta osa on esitelty vain kuvien muodossa.

Cooler Master on esitellyt suuren määrän uutuustuotteita verkossa eilen käynnistämässään digitaalisessa Chronos Summit -tapahtumassa. Tapahtumasivuillaan yritys esittelee useita tuotteita, joista osassa on tarjolla jo tarkempiakin ominaisuuskattauksia ja osassa puolestaan vain kuvat tulevasta kiusoittelemassa.

Koteloiden osalta yritys on virtuaalitapahtumassaan esitellyt muun muassa uuden 30th Anniversary Editionin Cosmos C700M -täystornikotelostaan. Kotelo luottaa rakenteessaan alumiinini ja myös kotelon sisällä lepäävä emolevyn taustalevy on alumiinia perinteisemmän teräksen sijaan. Valmistaja ei ole erityisen suorasanainen siitä, mitä juhlavuosimallin kunniaksi on muutettu, mutta kuvien perusteella kotelo näyttäisi sinänsä ulkoisesti säilyneen ennallaan, joskin kotelon värimaailmaa on uusittu ja tuuletinritilöiden rakennetta päivitetty.

ATX-kokoluokan kotelon päivityksenä valmistaja julkaisi myös uuden HAF 700 EVO -kotelon, joka tarjoaa huomattavan suuren jäähdytinyhteensopivuuden nestejäähdytetyille kokoonpanoille. Kotelon etupaneeliin, oikeaan kylkeen ja pohjaan kaikkiin mahtuu nimittäin maksimissaan 420 mm:n jäähdytin samoin kuin myös kattoon, mutta kattoon on mahdollista asentaa vaihtoehtoisesti myös kaksi 360 mm:n jäähdytinkennoa. Mikäli nämä eivät vielä riitä on kotelon takapaneelissa vielä paikka yhdelle maksimissaan 240 mm:n jäähdyttimelle.

Täysin pelkkien kuvien varassa yritys esitteli myös tulevan Mini X -tietokoneensa. Kyseessä vaikuttaisi olevan nykyisten ITX-koteloiden trendien mukaisesti sandwich-asettelua hyödyntävä kotelo, jonka oikealle puolelle asettuu emolevy ja vasemmalle maksimissaan kolmen korttipaikan paksuinen näytönohjain.

Joukosta varmasti erottuvimpana uutuutena toimii Sneaker X -kotelo, joka on nimensä mukaisesti kengäksi muotoiltu tietokonekotelo. Sneaker X:stä Cooler Master ei tarjoa vielä mitään tarkempia tietoja, vaan tarjolla on pelkkiä kuvia, joiden perusteella kotelo näyttäisi hyödyntävän sandwich-asettelua.

Koteloiden lisäksi Cooler Masterin tapahtumasivuilla on tarjolla myös lisätietoa valmistajan jo aiemmin esittelemistä tuntopalautetta antavasta tuolista ja V SFX Platinum -sarjan SFX-virtalähteistä. Pikkuvirtalähteiden lisäksi sivustolla on esillä 1300 watin V1300 Platinum 30th Anniversary -virtalähde suurikokoisella RGB-valaistuksella kyljessään. Myös io-techin testissä 360 mm:n versiona käynyt PL Flux -AIO-sarja saa jatkoa ja sivustolla on esillä suurikokoisempi 140 mm:n tuulettimilla varustettu 420 mm:n malli. Ilmajäähdytyksen ystäville sivusto esittelee uuden kaksitornisen V8-prosessoricoolerin kahdeksalla lämpöputkella.

Tietokoneen komponenttien lisäksi virtuaalitilaisuudessa on esillä myös oheistarvikkeita. GP27-FUS on 27-tuumainen Mini-LED-pelinäyttö 160 hertsin virkistystaajuudella, 4K-resoluutiolla ja Quantum Dot -teknologialla. MM712 puolestaan on valmistajan viimeisin erittäin kevyt pelihiiri vain 59 gramman painollaan. Langaton hiiri tukee oman 2,4 GHz yhteytensä lisäksi myös Bluetoothia. Näppäimistörintamalle valmistaja julkaisi langattoman, äänenvoimakkuusrullalla varustetun MK721:n, joka tarjoaa 65-prosenttisen näppäimistöasettelun. Aiemmin mainitun hiiren tavoin myös MK721 osaa muodostaa langattoman yhteyden oman 2,4 GHz kaistansa lisäksi myös Bluetoothilla.

Tarkemmin Cooler Masterin tuleviin tuotteisiin voit tutustua yrityksen lähdelinkin takaa valmistajan Chronos Summit -sivustolta.

Lähde: Cooler Master