Uusi SL-Infinity-versio tarjoaa sekä käytettävyys- että suorituskykyparannuksia.

Lian Li on esitellyt uuden Uni Fan SL-Infinity -kotelotuulettimen. Tuulettimen perusideana on säilynyt edelleen ketjutettavuus, eli tuulettimia voi liittää yhteen niin, ettei niiden välillä tarvita johtoja (maksimissaan 4 kappaletta). Tuulettimet ottavat virtansa liitinpinneillä viereisen tuulettimen rungosta ja vain yhteen tuulettimeen tarvitsee kytkeä virtajohto. Visuaalisella puolella valmistaja on toteuttanut tuuletinroottorin napaan sekä tuulettimien kylkiin kolmiulotteisen RGB-valaistun äärettömyysefektin. Valaistuksesta vastaa yhteensä 40 ARGB-lediä ja niitä voi ohjata valmistajan L-Connect 3 -ohjelmistolla kehyksen ja roottorin osalta erikseen.

Lian Li kertoo parannelleensa pari vuotta sitten markkinoille tullutta Uni Fan -tuuletinkonseptiaan käytettävyyden osalta. Tuulettimien rungon kyljissä on nyt irrotettavat kiinnitysmekanismin vastakappaleet, jonka kerrotaan parantavan yhteensopivuutta jäähdyttimien liitäntöjen kanssa. Lisäksi kontaktipinnit sijaitsevat nyt keskellä kehyksen kylkeä ja käyttäjä voi valita kumpaan suuntaan liitettävä virtajohto lähtee.

Suorituskyvyn osalta SL-Infinity-malli tarjoaa edeltäjäänsä nähden parantuneen maksimi-ilmavirran, paineentuoton, alhaisemman maksimimelutason sekä laajemman kierrosalueen. Lisäksi tuuletin tukee nyt pysäyttämistä.

Lian Li Uni Fan SL-INF120:n tekniset ominaisuudet:

Koko: 120 x 122,1 x 25 mm

Materiaali: PBT-muovi, polykarbonaatti, alumiini

Nopeus: 0 – 2100 RPM (PWM)

Ilmavirta: 61,3 CFM max

Staattinen paine: 2,66 mmH 2 O max

O max Melu: 29 dB max

Laakerointi: FDB (Fluid Dynamic Bearing, nestelaakerointi)

Uni Fan SL Infinity 120 -tuulettimet ovat saatavilla välittömästi mustana ja valkoisena 29,99 dollarin globaaliin suositushintaan. Kolmen tuulettimen ja kontrollerin paketti on hinnoiteltu 94,99 dollariin. Lian Li myöntää tuulettimilleen kahden vuoden takuun.

Lähde: Lian Li