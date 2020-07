Lian Li julkaisi ilmankiertoon panostavan Mesh-version Lancool II -miditornikotelostaan

Uutuuskotelo tulee saataville yhdellä 120 mm:n poistotuulettimella ja kahdella 140 mm etutuulettimella varustettuna Performance-mallina sekä kolmella 120 mm:n RGB-tuulettimella varustettuna RGB-mallina.

Lian Li on lanseerannut markkinoille uudistetun version viime vuoden lopulla julkaisemastaan Lancool II -miditornikotelosta. Uutuus on varustettu nykypäivän trendien mukaisesti rei’itetyllä etupaneelilla, jonka tavoitteena on parantaa ilmankiertoa poistamalla mahdollisimman paljon esteitä tuulettimien edestä.

Lancool II Mesh on edeltäjänsä tavoin teräsrakenteinen kotelo, jonka molemmat kyljet on valmistettu karkaistusta lasista. Suurimpana eroavaisuutena edeltäjämalliin Lancool II Meshissä toimii nimensä mukainen etupaneeli. Alkuperäisestä pääosin umpinaisesta teräspaneelista on siirrytty täysin rei’itettyyn etupaneeliin, joka ainakin teoriassa mahdollistaa huomattavasti paremman ilmankierron. Siirron mukana edeltäjästä löytyneistä RGB-valoista ilmanottoritilöissä on luovuttu, eikä kotelosta itsestään löydykään enää omaa valaistusta. Etupaneelin lisäksi myös vasemmalta kyljeltä lasiseinän alapuolelta löytyvä PSU-kammion seinä on vaihdettu umpinaisesta teräksestä rei’itettyyn.

Hieman pienempänä muutoksena virtalähdekammion katon tuuletinpaikkoihin on uutuusmallissa mahdollista asentaa tuulettimien sijaan kaksi 2,5 tuuman levyä. Lian Li on myös päätynyt muuttamaan kotelon rei’itystä siirtyen ovaalin muotoisista rei’istä kuusikulmioihin, mikä ainakin silmämääräisesti näyttäisi hieman parantavan reikien ja metallin välistä suhdetta.

Lancool II Meshistä tulee saatavilla kaksi mallia, joiden eroina toimivat värivaihtoehdot, tuuletinvalikoima ja etupaneelin liittimet. Performance-mallinimeä kantava versio sisältää kolme PWM-ohjattavaa tuuletinta – yhden 120 mm:n tuulettimen takana ja kaksi 140 mm:n tuuletinta etupaneelissa. Näiden tukena etupaneelin liitäntöihin on lisätty RGB-ohjaimen tilalle PWM-ohjain, joka mahdollistaa tuuletinten hallinnan. RGB-mallinimeä kantava versio on varustettu nimensä mukaisesti RGB-tuulettimilla. Performance-mallista poiketen kaikki tuulettimet ovat kuitenkin 120 mm:n kokoisia, eikä etupaneelista löydy PWM-ohjainta, vaan siitä löytyy alkuperäisestä Lancool II:sta tutut RGB-valoja ohjaavat painikkeet.

Lancool II Meshin tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 478 x 229 x 494 mm (S x L x K)

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi, muovi

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (max. leveys 280 mm), ATX, micro-ATX, mini-ITX

2,5/3,5 tuuman levypaikat: 3 kpl

2,5 tuuman levypaikat: 6 kpl

Laajennuskorttipaikat: 7 kpl

Lisäkorttien maksimipituus: 384 mm

Virtalähteen maksimipituus: 210 mm (ATX)

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 176 mm

Tuuletinpaikat: 3 x 120/2 x 140 mm edessä, 1 x 120 mm takana, 2 x 120/140 mm katossa, 2 x 120 mm välipohjassa

Tuulettimet: Performance-versiossa 1 x 120 mm & 2 x 140 mm RGB-versiossa 3 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: jopa 280 tai 360 mm edessä; 240 mm katossa

Etupaneelin I/O: Performance-versiossa 1x USB 3.1 Type-C (lisävaruste), 2x USB 3.0, Mikrofoni- ja kuulokeliittimet, PWM-tuuletinsäädin RGB-versiossa 1x USB 3.1 Type-C (lisävaruste), 2x USB 3.0, Mikrofoni- ja kuulokeliittimet, RGB-valo-ohjauspainikkeet



Lian Li Lancool II Mesh Performance ja RGB tulevat saatavilla mustana 89,99 dollarin suositushintaan. RGB-mallista on tarjolla myös valkoinen versio, jonka suositushinta on viisi dollaria korkeampi. Alkuperäisen Lancool II:n ostajille on tarjolla myös erikseen ostettava rei’itetty etupaneeli joko valkoisena tai mustana Yhdysvaltalaisen Newegg-jälleenmyyjän kautta. Suomessa kotelot ovat tulleet ainakin Jimm’sin valikoimiin 94,90 (Performance) ja 99,90 (RGB) euron hintaan.

