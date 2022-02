Lian Li A4-H2O on tilavuudeltaan 11 litraa, mutta siitä huolimatta sisälle on mahdollista mahduttaa kolmen korttipaikan paksuinen näytönohjain ja 240 mm:n AIO-nestejäähdytin.

Lian Li on tänään virallisesti julkistanut Dan Casesin kanssa yhteistyössä luodun mini-ITX-kokoisen A4-H2O-tietokonekotelon. Kyseessä on nimensä mukaisesti ja kuten Dan Cases -yhteistyöstäkin voi päätellä, eräänlainen nykyaikaistettu henkinen seuraaja Dan Casesin alkuperäiselle erittäin pienikokoiselle A4-SFX-kotelolle.

A4-H2O on selvästi Dan Casesin alkuperäistä hittikoteloa suurikokoisempi, mutta samalla se mahdollistaa alkuperäiskoteloa paremman jäähdytinyhteensopivuuden AIO-nestejäähdyttimille sekä tuen suuremmille näytönohjaimille. 11-litraisen mini-ITX-kotelon sisään mahtuukin 240 mm:n nestejäähdytin sekä maksimissaan kolmen korttipaikan paksuinen näytönohjain. Ilmajäähdytteisille prosessoricoolereille kotelossa on tilaa vain 55 mm ja virtalähteiden osalta tuettuna on SFX tai SFX-L-kokoiset mallit.

Rakenne kotelossa on alkuperäisen A4-SFX:n tavoin alumiininen, mutta Lian Li -yhteistyön myötä kotelon hintatasoa on kuitenkin saatu alaspäin ja PCIe 3.0 -riser-kaapelilla kotelon suositushinta on 119,99 dollaria. PCIe 4.0 -kaapelilla hinta nousee 154,99 dollariin. Kylkipaneelit kotelossa ovat rei’itettyä alumiinia.

Lian Li A4-H2O:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 140 x 244 x 326 mm (L x K x S), tilavuus 11 litraa

Materiaali: Alumiini

Etupaneelin liitännät: USB 3.0 Type-A, USB 3.1 Type-C, 3,5 mm:n sisääntulo ja 3,5 mm:n ulostulo

Yhteensopivat emolevyt: Mini-ITX

2,5” levypaikat: 1 kpl

Laajennuskorttipaikkoja: 3 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: 322 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 55 mm

Virtalähdepaikka: SFX, SFX-L

Tuuletinpaikat: 2 x 120 mm katossa

Jäähdytinpaikat: 1 x 240 mm katossa (paksuus max. 55 mm tuulettimien kanssa)

Lian Li A4-H2O:n ennakkomyynti alkaa Yhdysvalloissa tänään helmikuun 9. päivä ja kotelosta tulee saataville hopeinen sekä musta värivaihtoehto. Tarkemmasta saatavuusaikataulusta tai kotelon Suomeen saapumisesta ei ole vielä toistaiseksi tietoa.

Lähteet: Lian Li, TechPowerUp