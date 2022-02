Tuntemattomasta syystä yhtiö on päättänyt nimetä aavistuksen kasvaneen mini-ITX-pakettinsa identtisellä nimellä alkuperäisen kanssa.

NZXT julkaisi pienimuotoisen kohun tulipaloriskin vuoksikin läpikäyneen H1-kotelon vajaat kaksi vuotta sitten. Nyt yhtiö on julkaissut seuraajan H1:lle, joka on nimetty vähemmän mielyttävästi H1:ksi. Nimen perusteella koteloita ei siis erota toisistaan.

NZXT:n uusi H1 jatkaa siitä mihin vanha jäi, eli kyseessä on ITX-kokoluokan kotelo, jonka mukana toimitetaan esiasennettu AIO-nestecooleri prosessorille sekä virtalähde. Uudistuksiakin kuitenkin löytyy, kuten kasvanut koko. Alkuperäinen kotelo oli mitoiltaan 187 x 387,7 x 187,6 mm eli tilavuudeltaan 13.6 litraa, kun uuden H1:n mitat ovat 196 x 405 x 196 mm ja 15,6 litraa. Syyksi kasvulle yhtiö kertoo nykyiset näytönohjaimet ja jäähdytystarpeet. Jäähdytystarpeiden piikkiin menevät myös kotelon kylkien aiempaa suuremmat reiät.

Kotelon mukana tulevan virtalähteen kapasiteetti on kasvatettu 100 watilla 750 wattiin ja pakettiin on lisätty mukaan uusi NZXT CAM -ohjain. Kotelon IO-valikoima on päivittynyt yhdellä lisätyllä USB-A-liittimellä. Myös kotelon mukana tuleva PCIe 4.0 Riser-kaapeli on uutta tekoa. Yhtiö kertoo oppineensa runsaasti viime tulipaloriskistä saamastaan palautteensa ja varustaneensa uuden riser-kaapelin itse suunnitellulla piirilevyllä. Lisäksi kaapelin valmistaja on vaihdettu uuteen ja sen laaduntarkkailun kerrotaan olevan entistä tarkempaa.

Uusi NZXT H1 tulee saataville 21. päivä kuluvaa kuuta mattamustana ja -valkoisena vaihtoehtona, joskin siitäkin valkoista on vain kaksi kylkeä ja katto. Kotelon suositushinta integroituine AIO-coolereineen ja virtalähteineen on Suomessa 399,99 euroa.

NZXT H1 -tuotesivut, Lähde: Lehdistötiedote