Lian Liltä massiivinen V3000 Plus -täystornikotelo sekä ilmankiertoon panostava Lancool 216 -miditornikotelo

V3000 Plussan suositushinta on jopa 499,99 dollaria.

Lian Li on julkaissut kaksi uutta tietokonekoteloa. Suurten monsterikoteloiden ystäville tarjolle tulee täystornikokoinen V3000 Plus ja pykälän hillitympään koko- sekä hintaluokkaan puolestaan tarjolle tulee ilmankiertoon keskittyvä Lancool 216.

V3000 Plus on käytettävissä kolmessa eri tilassa – Standardi-tilassa, käännetyn emolevyn tarjoavana Rotated-tilassa, kaksi kokoonpanoa sisäänsä mahduttavana Dual System -tilassa. Massiiviseen koteloon mahtuu maksimissaan kaiken kaikkiaan 16 tuuletinta ja jäähdytinyhteensopivuuskin löytyy kolmelle 480 mm:n jäähdyttimelle yhdessä yhden 360 mm:n jäähdyttimen kanssa.

Tallennustilaa V3000 Plus mahduttaa 16 2,5”-levypaikan muodossa tai vaihtoehtoisesti paikkoihin mahtuu kahdeksan 2,5”:n ja kahdeksan 3,5”:n levyä. Koteloon mahtuu maksimissaan E-ATX-emolevyt, 220 mm pitkät ATX-virtalähteet, 198 mm korkeat prosessoricoolerit ja maksimissaan 589 mm pitkät näytönohjaimet.

Mikäli käytössä on kahden kokoonpanon tila, mahtuu koteloon ATX-kokoonpanon lisäksi myös SFX tai SFX-L-kokoinen virtalähde sekä Mini-ITX-emolevy, jonka näytönohjaimen maksimimitta on 320 mm ja prosessoricoolerin maksimikorkeus 80 mm.

Lian Li V3000 Plussan tekniset tiedot:

Ulkomitat: 378,5 x 279 x 674 mm

Etupaneelin liitännät: kokoonpanolle: 1 x virtapainike, 1 x reset-painike, 1 x värinvaihtopainike, 1 x väritilanvaihtopainike, 2x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x audio kokoonpanolle: 1 x virtapainike, 1 x reset-painike, 2 x USB 3.0, 1 x USB Type-C, 1 x Audio

Yhteensopivat emolevyt: EEB/E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX Dual System -tilassa toiseksi kokoonpanoksi Mini-ITX

Levypaikat: 16 x 2,5 ” / 8 x 2,5” + 8 x 3,5”

Laajennuskorttipaikkoja: kokoonpanolle: 8 kpl kokoonpanolle: 3 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: Standardi-tilassa: 589 mm Rotated-tilassa: 358 mm Dual System -tilassa: kokoonpanolle 589 mm kokoonpanolle: 320 mm Prosessoricoolerin maksimikorkeus: kokoonpanolle: 198 mm kokoonpanolle 80 mm Virtalähdepaikka: kokoonpanolle: ATX (Max 220 mm) kokoonpanolle: SFX / SFX-L Tuuletinpaikat: Edessä: 4 x 120 mm / 3 x 140 mm (Standard, Rotated & Dual System) Katossa: 4 x 120 mm / 3 x 140 mm / 2 x 200 mm (Standard, Rotated & Dual System) PSU-kammion yläpuolella: 3 x 120 mm / 3 x 140 mm (Standard) 2 x 120 / 2 x 140 mm (Dual System) PSU-kammion kyljessä: 4 x 120 mm / 3 x 120 mm (Standard, Rotated & Dual System) Takana: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm (Standard & Dual System) 3 x 120 mm / 2 x 140 mm (Rotated) Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 480 / 420 mm (Standard, Rotated & Dual System) Katossa: 480 / 420 mm (Standard, Rotated), 480 mm (Dual System) PSU-kammion yläpuolella: 360 / 420 mm (Standard), 240 / 280 mm (Dual System) PSU-kammion kyljessä: 480 / 420 mm (Standard, Rotated & Dual System) Takana: 360 / 280 mm (Rotated)



Lancool 216 puolestaan on perinteisempi miditornikotelo. Malli on suunniteltu erityisesti hyvää ilmavirtausta silmällä pitäen ja sen mukana toimitetaan kaksi 160 mm etutuuletinta sekä 140 mm takatuuletin. Kotelo tarjoaa useita mukautettavia yksityiskohtia mm. emolevyn asennuskohtaan, virtalähteen suojapaneeliin, korttipaikkoihin asennettavaan lisätuulettimeen sekä etupaneelin liitäntöihin liittyen. Katon irrotettava asennuskehikko mahdollistaa jopa 360 mm jäähdyttimen asentamisen.

Lian Li Lancool 216:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 480,9 x 235 x 491,7 mm

Yhteensopivat emolevyt: E-ATX (Max 280 mm), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX

Levypaikat: 6 x 2,5” + 2 x 3,5”

Laajennuskorttipaikkoja: 7 kpl

Näytönohjaimen maksimipituus: 392 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 180,5 mm

Virtalähdetuki: ATX (max 220 mm)

Tuuletinpaikat: Edessä: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm / 2 x 160 mm(mukana 2 x 160 mm ARGB-tuulettimet) PSU-kammiossa: 2 x 120 mm / 2 x 140 mm Katossa: 3 x 120 mm / 2 x 140 mm Takana: 1 x 120 mm / 1 x 140 mm PCIe-suojalevyissä: 1 x 120 mm

Jäähdytinyhteensopivuus: Edessä: 360 / 280 mm Katossa: 360 / 280 mm Pohjassa: 240 mm



Lian Li V3000 Plus tulee saataville 499,99 dollarin suositushintaan ja sen myynti on jo alkanut. Valkoinen versio kotelosta saapuu markkinoille ensi vuoden tammikuussa. Lian Li Lancool 216 tulee saataville tavallisilla ja A-RGB-tuulettimilla varustettuna. A-RGB-mallien hintataso on runsaat sata euroa, valaisemattomilla tuulettimilla jopa hieman alle 100 euroa.