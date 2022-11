Phanteksilta uusi Eclipse G500A -miditornikotelo

Uutuus keskittyy hyvään ilmanvaihtoon sekä kattavaan komponenttiyhteensopivuuteen.

Phanteks on julkistanut Eclipse-tuoteperheeseensä uuden G500A-miditornikotelon, joka on valmistajan mukaan suunniteltu jäähdyttämään uusimman sukupolven prosessorit ja näytönohjaimet. Uutuus asettuu mallistossa kesällä julkaistun G360A-mallin yläpuolelle ja on seuraaja vajaa 2,5 vuotta vanhalle P500A-mallille.

Kotelo käyttää yrityksen aiemmista A-loppuisista malleista tuttua verkkoetupaneelia, joka Phanteksin mukaan takaa sekä hyvän ilmavirran että pölysuodatuksen. Sama verkkomateriaali on käytössä myös kotelon irrotettavassa kattopaneelissa. Kotelon ulkoasua on kohennettu etupaneelin ja virtalähdesuojuksen reunaan sijoitetuilla A-RGB-valonauhoilla.

G500A on melko suurikokoinen miditornikotelo ja sen sisään mahtuu jopa E-ATX-emolevyt (280 mm leveyteen asti), 435 mm pitkät näytönohjaimet sekä jopa 250 mm pitkät ATX-virtalähteet. Kaapeleille on varattu useita tarranauhakiinnikkeitä sekä saranoidut peitepaneelit kotelon oikealla kyljellä. Näytönohjaimen pystyasennussarja on saatavissa lisävarusteena.

Jäähdytinyhteensopivuus luvataan etupaneelissa aina 420 mm kokoon sekä katossa 360 mm kokoon saakka. Kotelon jäähdytyksestä huolehtii vakiona kolme etupaneeliin asennettua 140 mm M25 D-RGB PWM -tuuletinta. Kaikkiaan koteloon mahtuu yhteensä seitsemän 120 tai 140 mm tuuletinta. Prosessoricoolerin maksimikorkeus on 185 mm.

Phanteks Eclipse G500A:n tekniset ominaisuudet:

Ulkomitat: 240 x 500 x 515 mm (L, K, S), tilavuus 42,3 litraa

Paino: 10,53 kg

Materiaali: Teräs, karkaistu lasi

Etupaneelin liitännät: USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.0 Type-A, Mikrofoni- ja kuulokekomboliitin, virtapainike, D-RGB-tilapainike ja -väripainike

Yhteensopivat emolevyt: mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX (max. 280 mm)

Levypaikat: 2 x 3,5” + 9 x 2,5” (3,5″ paikkojen määrä laajennettavissa 10:een)

Laajennuskorttipaikkoja: 7

Näytönohjaimen maksimipituus: 435 mm

Prosessoricoolerin maksimikorkeus: 185 mm

Virtalähdepaikka: ATX (max. pituus 195 tai 250 mm asemapaikkojen sijoittelusta riippuen)

Tuuletinpaikat: 3 x 120 / 140 mm edessä, 3 x 120 / 140 mm katossa, 120 / 140 mm takana, mukana 3 x 120 mm D-RGB PWM -tuulettimia

Jäähdytinpaikat: 360 / 420 mm edessä, 280 / 360 mm katossa, 120 mm takana

Eclipse G500A tulee saataville mustana ja valkoisena A-RGB-tuulettimin, mustana Performance-versiona neljällä valaisemattomalla tuulettimella sekä mustana Fanless-versiona ilman tuulettimia. Suomessa G500A on listattuna ainakin Jimm’sin valikoimissa vajaan 150 euron lähtöhintaan. D-RGB-mallien hinnat ovat vajaa 180 euroa.

Valmistajan tuotesivu