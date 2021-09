Liettuan viranomaisten mukaan Xiaomin puhelimet kykenevät sensuroimaan käyttäjiään

Raportin mukaan tutkitun Xiaomi Mi 10T 5G:n sensurointiohjelmisto on pois päältä Euroopassa myytävissä malleissa, mutta sen voisi asettaa myös etänä päälle jälkikäteen.

Liettuan kyberturvallisuuskeskus on julkaissut raportin, jossa he suosittelevat kuluttajia hankkiutumaan eroon kiinalaisista matkapuhelimista. Raportin mukaan Xiaomi-puhelinten sisään on rakennettu ohjelmisto, joka sensuroi Kiinan kannalta epämiellyttäviä sanoja ja lausekokonaisuuksia, kuten ”demokratialiike”.

Kaikkiaan puhelinten ohjelmiston havaittiin sensuroivan noin 450 kiinankielistä termiä, minkä lisäksi liettualaisten raportin mukaan ohjelmisto päivittyy koko ajan. Raportin mukaan ohjelmisto ei kuitenkaan ole käytössä Euroopassa myynnissä olevassa Xiaomi Mi 10T 5G -puhelimessa, mutta sen voi kuitenkin asettaa päälle myös etänä jälkikäteen.

Raportin mukaan tietoturvariskejä on havaittu myös Huawein P40 5G -puhelimissa ja Liettuan Kyberturvallisuuskeskus suositteleekin liettualaisia luopumaan myös jo omistamistaan kiinalaispuhelimista.

Suomessakin Traficomin Kyberturvallisuuskeskus perehtyy Liettuan raporttiin, mutta analyysin valmistuminen kestää arviolta joitakin päiviä. Ylen kyselyihin vastanneen Kyberturvallisuuskeskuksen ylijohtajan Sauli Pahlmanin arvion mukaan Liettuan havainnot pitävät todennäköisesti paikkansa, mutta yhtä tiukkaa suositusta puhelimista luopumiseen valmistusmaan perusteella Pahlman ei pidä Suomessa todennäköisenä.

Liettuan ja Kiinan välit ovat viimeaikoina tulehtuneet muutenkin Taiwanin asemasta nousseen kiistan vuoksi Taiwanin kutsuttua Vilnan-toimistoaan Taiwanin edustustoksi.

Xiaomi on vastannut sekä aiheesta alun perin uutisoineelle Reutersille että Suomessa asiasta uutisoineelle Ylelle. Xiaomin lausunnon mukaan yrityksen puhelimet eivät sensuroi käyttäjän lähettämää tai vastaanottamaa tietoa, eivätkä ne rajoita myöskään puhelimella tehtävää toimintaa kuten puheluita tai verkkoselaamista. Xiaomi myös kertoo noudattavansa EU:n tietosuoja-asetusta.

Päivitys: Myös Huawei on antanut aiheeseen liittyen virallisen lausunnon, joka korostaa yrityksen noudattavan liiketoiminta-alueidensa lakeja ja määräyksiä sekä pitävän tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa ensisijaisen tärkeinä prioriteetteina. Lausunto kokonaisuudessaan alla.

Huawei on aina seurannut hyvää liiketoimintatapaa noudattaen kaikilla liiketoiminta-alueillansa paikallisia lakeja ja määräyksiä sekä pitäen tietoturvaa ja yksityisyydensuojaa ensisijaisen tärkeinä prioriteetteina. Huaweilla on vahva näyttö tietoturvaosaamisesta yli 170 maasta ja alueesta, joissa yhtiö on palvellut yli kolmea miljardia käyttäjää. Dataa ei käsitellä koskaan Huawei-laitteen ulkopuolella. Kerromme läpinäkyvästi, mitä tarpeellista dataa keräämme asiakkailtamme. Tätä dataa kerätään mahdollisimman pieni määrä ja sitä käytetään henkilökohtaisen kokemuksen parantamiseen sekä käyttäjäkokemuksen kohentamiseen. Huawein puhelinten kohdalla datan käyttö liittyy AppGallery-sovelluskauppaan, joka kerää ja käsittelee tietoja, jotka ovat välttämättömiä asiakkaiden tekemien hakujen sekä kolmansien osapuolten sovellusten asentamisen ja hallinnan kannalta. Tämä toimintatapa on täysin linjassa kaikkien muiden suosittujen sovelluskauppojen kanssa. Sekä Petal Searchillä että AppGallerylla on myös European Privacy Seal -sertifikaatti GDPR-säännösten noudattamisesta. Huawei ilmoittaa selvästi, että nämä sovellukset ovat saatavilla julkisista lähteistä, joten käyttäjällä on mahdollisuus asentaa ne. Asennusprosessin aikana Huawei suorittaa turvallisuustarkastuksen varmistaakseen, että käyttäjä lataa vain turvallisia sovelluksia, jotka toimivat HMS-laitteilla. Kunnioitamme jokaisen liiketoiminta-alueemme paikallisia lakeja ja välitämme syvästi asiakkaistamme, kumppaneistamme ja kaikista sidosryhmistä, jotka liittyvät teknologiamme käyttöön. Datan käsittelyyn suhtaudumme äärimmäisellä varovaisuudella ja tarkkuudella.

