Microsoft julkisti uuden Surface Laptop Studio -kannettavan

Uudet kannettavat tulevat myyntiin mm. Yhdysvalloissa Windows 11:n mukana 5. lokakuuta, mutta Suomeen niitä saadaan odotella ensi vuoden alkupuolelle asti.

Microsoftin Surface-sarjan tietokoneet eivät ole kokeneet kovin merkittäviä mullistuksia viime vuosien aikana. Nyt julkistettu uusi Surface Laptop Studio tuo kuitenkin pöytään jotain uutta, vaikkei idea uniikki olekaan.

Surface Laptop Studio on varustettu 14,4” PixelSense Flow -kosketusnäytöllä, joka tarjoaa maksimissaan 120 hertsin virkistystaajuuden 2400×1600-resoluutiolla (kuvasuhde 3:2). Näytön kontrastisuhteeksi kerrotaan 1500:1 ja se tukee Surface Pen -sarjan styluksia sekä 10-pisteen kosketusta. Lisäksi tuettuna on Dolby Vision, joka luonnollisesti vaatii teknologiaa tukevaa lähdemateriaalia. Näyttö on varustettu puolivälin kohdalla ylimääräisellä saranalla, mikä mahdollistaa näytön asettamisen tarpeen mukaan perinteiseen asentoon, peittämään näppäimistön tai lähes täysin vaakatasoon.

Prosessoriksi kannettavaan voi valita joko Core i5-11300H:n tai i7-11370H:n. Molemmat Tiger Lake -arkkitehtuuriin perustuvat prosessorit ovat neliytimisiä ja tukevat Hyper-threading-SMT-teknologiaa. Prosessorin kaveriksi on tarjolla 16 tai 32 Gt LPDDR4X-muistia ja 256 Gt – 2 Tt SSD-tallennustilaa. Tallennustila ei ole juotettu emolevylle, mutta Microsoftin mukaan sitä ei ole tarkoitettu käyttäjän itse vaihdettavaksi. Näytönohjaimena toimii Core i5-malleilla prosessorin integroitu 96 Execution Unit -yksikön Iris Xe -grafiikkaohjain (Xe-LP), mutta i7-malleissa mukana on NVIDIAn GeForce RTX 3050 Ti, jolla on 4 Gt omaa GDDR6-muistia.

Surface Laptop Studion liitinvalikoima ei ole järin laaja: kaksi USB4:ää ja Thunderbolt 4:ää tukevaa USB-C-liitäntää, 3,5 mm:n kuulokeliitin ja Surface Connect -liitin. Langattomista yhteyksistä tarjolla on Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ja Xbox Wireless. Lisäksi kannettavassa on lataustelakka Surface Slim Pen 2:lle, mutta itse stylus on ostettava erikseen. Ominaisuusvalikoimaan kuuluu luonnollisesti myös Windows Hello -kirjautumista tukeva 1080p-webbikamera ja kannettavan äänentoistosta on vastuussa Quad Omnisonic -kaiuttimet Dolby Atmos -tuella.

Uuden Surfacen strategiset mitat ovat 323,28 x 228,32 x 18,94 mm ja mallista riippuen joko 1,82 (i5) tai 1,75 kg (i7). Akun nimelliskapasiteetiksi kerrotaan 58 wattituntia, mikä piisaa i5-mallilla noin 19 tuntiin ja i7-mallilla 18 tuntiin tyypillistä käyttöä. Kannettavan runko on valmistettu magnesiumista ja alumiinista ja ainoana värivaihtoehtona on platina.

Microsoft Surface Laptop Studio on nyt ennakkotilattavissa Yhdysvalloissa ja sen toimitukset aloitetaan samaan aikaan mukana tulevan Windows 11 -käyttöjärjestelmän julkaisun kanssa eli 5. lokakuuta. Sen veroton lähtöhinta on 1599,99 dollaria ja parhaassa konfiguraatiossa hinta nousee peräti 3099,99 dollariin. Surface Laptop Studio saapuu Suomen markkinoille ensi vuoden alkupuolella.

Lähde: Microsoft