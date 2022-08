Logitech G502 X -mallit tuovat mukanaan päivitetyt optista ja mekaanista tekniikkaa yhdistävät hybridikytkimet ja pykälän edeltäjiään kevyemmän rakenteen.

Logitech on laajentanut hiirimallistoaan kolmella uudella G502 X -hiirellä, jotka nimensä mukaisesti toimivat uusimpina versioina erittäin suosittuun G502-mallistoon. G502 X on malliston langallinen pohjamalli, G502 X Lightspeed nimensä mukaisesti Lightspeed-yhteyksiä tukeva langaton malli ja G502 X Plus puolestaan samaisia langattomia yhteyksiä tukeva versio RGB-valaistuna.

Ulkonäöltään hiiret ovat tuttuja G502:n ennestään tunteville, mutta teknologisaltaan niitä on kuitenkin päivitetty. Hiiren kytkimet käyttävät Logitechin uutta Lightforce-teknologiaa, joka valmistajan mukaan yhdistää optisen kytkimen nopeuden mekaaniseen painallustuntumaan uuden hybridikytkimen myötä. Logitech ei kuitenkaan tarjoa minkäänlaisia nopeuslupauksia kytkimestään, mutta luotettavuuden valmistaja lupaa parantuneen.

Painikekattaus on vanhemmista G502-malleista tuttu pienin muutoksin, sillä hiiren rullaa on kevennetty ja vasemman kyljen DPI-vaihtokytkimen voi uutuushiirissä kääntää, jotta sen saa soveltumaan paremmin omaan hiiriotteeseen. Sensoreina G502X -mallit käyttävät Hero 25K -sensoria ja langattomat mallit käyttävät lataukseen USB-C-kaapelia. Lisäksi langattomien mallien akkua voi täyttää Logitechin omalla langattomasti lataavalla PowerPlay-matolla.

Langallinen G502 X tulee saataville mustana ja valkoisena, eikä siinä ole RGB-valaistusta. Langallisen mallin paino on 89 grammaa, eli se on 32 grammaa edellistä langallista G502 Heroa kevyempi. Langattomat mallit ovat pykälän perusmallia painavampia ja RGB-valaistukseton G502 X Lightspeed painaa mustana mallina 99,7 grammaa ja valkoisena 101,5 grammaa. RGB valot mukanaan tuova langaton G502 X Plus puolestaan painaa 106 grammaa niin mustana kuin myös valkoisena versiona.

Logitech G502 X -mallien myynti alkaa syyskuussa. Langallisen perusmallin suositushinta on 89 euroa, Lightspeed-mallin 149 euroa ja Plus-mallin 169 euroa.

Lähde: Logitech (1), (2), (3)