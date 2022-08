AMD julkaisi neljä Ryzen 7000 -sarjan Zen 4 -prosessoria – myyntiin 27. syyskuuta

Uudet prosessorit ovat ensisijaisesti suunnattu tehokäyttäjille.

io-tech @ Austin, Texas: AMD julkaisi tänään virallisesti neljä uutta Zen 4 -arkkitehtuuriin perustuvaa Ryzen 7000 -sarjan prosessoria. Edullisempia ei-X-mallisia prosessoreita joudutaan odottamaan ensi vuoteen ja aluksi nykyiset AM4-kantaiset prosessorit tulevat pysymään myynnissä rinnakkain uusien AM5-kantaisten Ryzen 7000 -sarjan prosessoreiden kanssa.

Zen 4 -prosessoriytimet valmistetaan TSMC:n 5 nanometrin ja erillinen I/O-piiri 6 nanometrin prosessilla. Prosessorit sopivat uuteen AM5-prosessorikantaan ja vaativat toimiakseen X670- tai B650-piirisarjan emolevyn. Tuettuna ovat PCI Express 5.0 -väylä ja ainoastaan DDR5-muistit.

Suorituskykyisin malli on 16-ytiminen Ryzen 9 7950X, joka kykenee suorittamaan samanaikaisesti 32 säiettä. Prosessorin kellotaajuus voi nousta yhden ytimen rasituksessa maksimissaan 5,7 GHz:iin, L2- ja L3-välimuistia on yhteensä 80 megatavua ja TDP-arvo on 170 wattia. Prosessorin veroton suositushinta Yhdysvalloissa on 699 dollaria eli nykyisellä dollarin ja euron vaihtokurssilla ja Suomen 24 % arvonlisäverolla hintalappu on todennäköisesti 869 euroa.

Myös 12-ytimisen Ryzen 9 7900X:n TDP-arvo on 170 wattia, mutta maksimikellotaajuus on 100 MHz alhaisempi 5,6 GHz. 7900X:n Suomihinta nykykurssilla on noin 680 euroa. 6-ytimisen Ryzen 5 7600X:n ja 8-ytimisen Ryzen 7 7700X:n TDP-arvo on alhaisempi 105 wattia, 7600X:n maksimikellotaajuus 5,3 GHz ja 7700X:n 5,4 GHz ja Suomihinnat oletettavasti 7600X:lle 370 euroa ja 7700X:lle 495 euroa.

AMD ilmoitti, että AM5-emolevyt saapuvat markkinoille alkaen noin 150 eurosta ylöspäin ja lupasi, että tuki AM5-kannalle jatkuu ainakin vuoteen 2025 asti.

AMD:n ilmoittama Zen 4 -arkkitehtuurin lopullinen IPC-suorituskykyparannus verrattuna Zen 3:een on 13 % ja kun se yhdistetään 5,7 GHz:n maksimikellotaajuuteen, yhden ytimen suorituskykyparannus on noin 29 % verrattuna Ryzen 5000 -sarjaan.

AMD lupailee Ryzen 9 7950X:n tarjoavan Intelin Core i9-12900K:hon verrattuna yhtiön omiin testeihin perustuen keskimäärin 11 % parempaa pelisuorituskykyä, 44 % parempaa suorituskykyä hyötyohjelmissa ja 47 % parempaa energiatehokkuutta.

Malliston edullisimpaa 6-ytimistä Ryzen 5 7600X:ää AMD mainosti peleissä noin 5 % suorituskykyimmäksi kuin Core i9-12900K.

Myyntiin uudet Ryzen 7000 -sarjan prosessorit saapuvat 27. syyskuuta ja io-tech julkaisee oman testiartikkelinsa päivää aiemmin 26. syyskuuta. Intelin odotetaan julkaisevan Raptor Lake -koodinimelliset 13. sukupolven Core -prosessorit samana päivänä Intel Innovision -tapahtumassa.