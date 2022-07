Lightspeed-teknologialle uutena ominaisuutena G715-näppäimistö ja G705-hiiri pystyvät muodostamaan yhteyden tietokoneeseen yhden vastaanottimen kautta.

Logitech on esitellyt uuden G Aurora Collection -lisälaitevalikoiman, joka koostuu näppäimistöistä, hiirestä sekä kuulokkeista. Täysin uusien tuotteiden lisäksi Aurora Collectionin mukana julkaistiin myös uutuustuotteiden värimaailmaan sopivat Pink Dawn- ja White Mist -värivaihtoehdot tunnetusta Blue Yeti -mikrofonista. Aurora Collection -sarjan tuotteet ovat Logitechin mukaan luotu pelaajien monimuotoisuus etusijalla ja suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti naispelaajien tarpeet.

Aurora Collection -sarjan tuotteiden muotoilussa on Logitechin mukaan otettu huomioon pitkät hiukset, korvakorut, silmälasit ja pienemmät kämmenkoot. Kaikki uutuussarjan tuotteet tarjoavat valmistajan muita pelituotteita pyöristetympiä muotoja, minkä lisäksi uutuustuotteille on tuotu myös enemmän lisätarvikkeita, kuten erivärisiä pehmusteosia kuulokkeisiin sekä vaihdettavat kansilevyt näppäimistöihin.

Näppäimistöiksi Aurora Collection -mallistoon Logitech esitteli uudet langallisen G713:n sekä langattoman Lightspeed-yhteyttä käyttävän G715:n, joiden molempien mukana toimitetaan myös pilveksi muotoiltu rannetuki. Molemmat näppäimistöt ovat tenkeyless-kokoisia, tarjoavat RGB-valaistut näppäimet sekä reunavalon itse näppäimistölle sekä valmistajan omat GX-kytkimet, jotka ovat saatavilla lineaarisena ja tuntopisteellisenä.

Näppäinhatut näppäimistöissä puolestaan ovat PBT-muovia ja valmistajan oman langattoman yhteyden lisäksi G715 tukee myös Bluetoothia. Akunkestoksi G715:lle luvataan 25 tuntia.

Myös uusi G705-pelihiiri on langaton valmistajan omalla Lightspeed-tekniikalla, minkä lisäksi tuettuna on Bluetooth. Hiiri painaa 85 grammaa ja tarjoaa RGB-valaistuksen hiiren takaosan ympäri kiertävässä nauhassa. Hiiren akun luvataan kestävän yhdellä latauksella 40 tuntia RGB-valaistuksen kanssa.

Uutena ominaisuutena G715-näppäimistön ja G705-hiiren Lightspeed-yhteys on muodostettavissa tietokoneeseen vain yhdellä vastaanottimella, eli molemmat laitteet eivät tarvitse omia vastaanottimiaan.

G735-pelikuulokkeet ovat langattomat ja myös ne tukevat niin valmistajan omaa Lightspeed-yhteyttä kuin myös Bluetoothia. Kuulokkeet tarjoavat RGB-valaistuksen kuppien reunuksiin ja korvapehmusteet ovat vaihdettavissa. Kuulokkeiden irrotettavissa oleva mikrofoni käyttää Blue VO1CE -tekniikkaa, eli siihen on tarjolla erilaisia suodattimia G HUB -ohjelmistossa.

Kuulokkeiden akunkestoksi luvataan 55 tuntia ilman valaistusta ja 16 tuntia valaistuksen kanssa.

Logitech G735 -kuulokkeiden sekä langattoman G715-näppäimistön suositushinta on 199 euroa, langallisen G713-näppäimistön suositushinta on 169 euroa ja G705-hiiren suositushinta on 99 euroa. Uudet Blue Yeti Aurora -värivaihtoehdot Yeti-mikrofonista kustantavat 139 euroa.

Lähde: Logitech