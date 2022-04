Logitechilta uusi pienempikätisille suunnattu pystyotteelle muotoiltu Lift-hiiri

Logitech Lift on pienikokoisempi kuin valmistajan vanhempi MX Vertical.

Logitech on julkaissut uuden pystyotteelle suunnitellun ergonomisen Lift-hiiren. Valmistajan vanhempaan MX Vertical -malliin nähden uutuus on selvästi pienikokoisempi ja valmistaja mainostaakin Liftin sopivan erityisesti pienille ja keskikokoisille käsille.

Logitech Lift on MX Verticalin tavoin kättelyasentoa muistuttavalla 57 asteen kulmalla varustettu pystyhiiri, joka tukee monia Logitechin muista hiiristä tuttuja ominaisuuksia kuten vapaan pyörityksen ja pykälien välillä vaihdettavaa SmartWheel-rullaa. Hiiri sisältää 6 painiketta ja on ulkomitoiltaan 108 mm syvä, 70 mm leveä ja 71 mm korkea. Painoa uutuudella on 125 grammaa. Hiiren sensorin valmistaja lupaa yltävän korkeintaan 4000 DPI:n tarkkuuteen.

Langattoman yhteyden tietokoneeseen Lift muodostaa joko Bluetoothilla tai valmistajan oman Logi Bolt -USB-vastaanottimen kautta. Virtaa hiirelle syöttää yksittäinen AA-paristo ja käyttöaikaa yhdellä patterilla luvataan jopa 24 kuukautta.

Logitech Lift tulee myyntiin huhtikuun aikana 79 euron suositushintaan sekä oikea- että vasenkätisenä kolmena eri värivaihtoehtona – grafiitti, luonnonvalkoinen ja ruusu.

Lähde: Logitech