Honor julkisti 299 euron hintaisen Magic4 Lite -älypuhelimen

Magic4 Lite toimitetaan jo Android 11 -käyttöjärjestelmällä ja puhelimen luvataan saavan yhden suuren Android-päivityksen ja kahden vuoden tietoturvakorjaukset.

Honor on laajentanut puhelinvalikoimaansa Suomen markkinoilla uudella Magic4 Lite -mallilla. Kyseessä on nimensä mukaisesti valmistajan lippulaivaksi sijoittuvan Magic4 -malliston edullisin malli.

Ulkoisesti uutuus muistuttaa kalliimpia sisaruksiaan, sillä sen takapuolelta löytyy huomattavan suurikokoinen pyöreä kamerakehys. Kehykseen on mahdutettu yksi 48 megapikselin pääkamera, jonka parina laitteessa on vain 2 megapikselin makro- ja syvyystietokamerat. Etupuolta puolestaan peittää 120 hertsin nopeuteen yltävä 6,81-tuumainen Full HD+ -resoluution LCD-näyttö. Honorin mukaan näyttöä ympäröivät kehykset ovat vain 1,05 millimetrin paksuiset ja jopa 40 prosenttia suurinta kilpailijaansa kapeammat.

Puhelimen suorituskyvystä huolehtii Qualcommin Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri, jonka parina 6 Gt RAM-muistia ja 128 Gt tallennustilaa. Magic4 Liten 4800 mAh:n akku on Honorin mukaan ladattavissa 66 watin pikalatauksella tyhjästä puolilleen 15 minuutissa ja 81 prosenttiin puolessa tunnissa.

Käyttöjärjestelmänä Magic4 Litessä toimii Android 11, jonka päällä on valmistajan oma Magic UI 4.2 -käyttöliittymä. Honor lupaa puhelimelleen yhden suuren Android-päivityksen ja kahden vuoden tietoturvakorjaukset.

Honor Magic4:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 166 x 75,8 x 8 mm

Paino: 189 grammaa

6,81” LCD-näyttö, Full HD+ -resoluutio, 120 Hz

Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiiri

6 Gt RAM-muisti

128 Gt tallennustila

5G

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.1, NFC, GPS, GLONASS, BDS, Galileo

Kolmoistakakamera: 48 megapikselin pääkamera, f1.8 2 megapikselin makrokamera, f2.4 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera, f2.4

4800 mAh akku, USB-C, 66 watin pikalataus

Android 11, Magic UI 4.2

Honor Magic4 Liten ennakkomyynti on alkanut tänään 19.4. ja kauppojen hyllyille laitteita voi odottaa 2.5. Puhelimen suositushinta on 299 euroa ja se on saatavilla kolmessa eri värivaihtoehdossa – hopea Titanium Silver, musta Midnight Black sekä sininen Ocean Blue.

Lähde: Honorin lehdistötiedote