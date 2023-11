Suorituskykyparannusta luvataan prosessorille 20 ja grafiikkasuorittimelle jopa 60 % edelliseen sukupolveen nähden.

Puolijohdevalmistaja MediaTek on julkistanut Dimensity 8300 -järjestelmäpiirin ylemmän keskihintaluokan 5G-älypuhelimille. TSMC:n toisen sukupolven 4 nanometrin prosessilla valmistetussa piirissä on panostettu suorituskyvyn lisäksi muun muassa tekoälyominaisuuksiin ja se on suora seuraaja vajaa vuosi sitten julkaistulla Dimensity 8200 -mallille.

Uudistuksena edeltäjämalliin nähden piirin prosessori pohjautuu nyt Armin v9-arkkitehtuuriin, sillä sen kahdeksan ytimen 1+3+4-konfiguraatio koostuu neljästä Cortex-A715- ja neljästä Cortex-A510 -ytimestä. A715-ytimistä yksi toimii 3,35:n ja kolme 3,0:n gigahertsin maksimikellotaajuudella, kun taas A510-ytimien maksimikellotaajuus on 2,2 gigahertsiä. Prosessorin suorituskyvyn kehutaan parantuneen 20 % Dimensity 8200:aan verrattuna ja samalla sen energiatehokkuutta on parannettu parhaimmillaan 30 %.

Grafiikkasuorittimena Dimensity 8300:ssa on Mali-G615 MC6, jonka sanotaan olevan edeltäjäänsä jopa 60 % suorituskykyisempi ja 55 % energiatehokkaampi. Lisäksi energiatehokkuutta parantaa peleissä hyödynnettävä HyperEngine-teknologia, joka säätelee järjestelmäpiirin suorituskykyä pelin vaatimustason mukaisesti. Edeltäjästään poiketen Dimensity 8300 osaa hyödyntää modernimpaa LPDDR5X-muistia maksimissaan 8533 Mbit/s:n nopeudella. Se tukee myös UFS 4.0 -tallennustekniikkaa MCQ-ominaisuuden kera (Multi-Circular Queue).

Merkittävänä tekoälyuudistuksena Dimensity 8300:ssa on integroituna APU 780 -tekoälyprosessori, joka tukee esimerkiksi laajoja kielimalleja ja tekstin muuntamista fotorealistisiksi kuviksi. Järjestelmäpiirin Imagiq 980 -kuvaprosessori kykenee 320 megapikselin valokuvaukseen sekä 4K-videokuvaukseen 60 ruudun sekuntinopeudella ja HDR 10+:lla. 5G-modeemi pystyy maksimissaan 5,17 Gbit/s:n latausnopeuteen alle 6 gigahertsin verkoissa. Tuettuina on myös Wi-Fi 6E ja Bluetooth 5.4.

MediaTek on kertonut Dimensity 8300:n saapuvan 5G-puhelimiin vielä tämän vuoden aikana. Esimerkiksi Xiaomi on varmistanut uuden Redmi K70E -älypuhelimensa käyttävän MediaTekin uutta järjestelmäpiiriä.

Lähde: MediaTekin lehdistötiedote, GSMArena