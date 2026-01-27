Esimerkiksi Apple ja Meta ovat tietojen luovutuksen suhteen tiukempia, vaikka kyse olisi viranomaisista.

Ohjelmistojätti Microsoft on noussut otsikoihin annettuaan Yhdysvaltain tutkintaviranomaiselle FBI:lle Windowsin BitLocker-suojauksen avaimia, joilla virasto on päässyt yksityiskäyttäjien tietoihin rikostutkinnan nojalla.

Kyseessä on rikostutkinta liittyen kavallusepäilyyn Yhdysvaltoihin kuuluvalla Guamin saarella. FBI pyysi Microsoftilta epäiltyjen henkilöiden tietokoneille päästäkseen BitLocker-avaimia ja sai ne haltuunsa, mikä on nostanut esiin huolia Microsoftin pilvipalveluiden tietoturvasta. Tiettävästi kyse on ensimmäisestä kerrasta, kun Microsoft on luovuttanut pilvipalveluiden suojausavaimia lainvalvojille.

Vaikka kyseessä on rikostutkinta, on Microsoftia arvosteltu sen tuotteiden tietoturvan uskottavuudesta, jos yhtiö antaa käyttäjiensä henkilökohtaisia tietoja viranomaisille pyydettäessä. Microsoft itse on sanonut luovuttavansa tietoja vain hyvin perustelluista syistä, millaiseksi se näki FBI:n rikostutkinnan. Microsoftin kilpailijoista esimerkiksi Apple ja Meta eivät ole tiettävästi luovuttaneet vastaavia tietoja viranomaisille pyynnöistä huolimatta. Kahden viimeksi mainitun pilvitallennuksessa on lisäksi Microsoftia vahvempi suojaus.

