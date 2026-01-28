Laitteesta on vuotanut useita renderöintikuvia sekä teknisiä ominaisuuksia.

Motorola julkisti CES 2026 -messuilla uudet lippulaivaälypuhelimensa, jotka ovat signature ja taittuvanäyttöinen razr fold. Mikäli viimeaikaisia vuotoja on uskominen, odotetaan valmistajalta kuitenkin myös edge 70 fusion -nimistä puhelinta, joka sijoittunee keskihintaluokkaan.

YTECHB-tekniikkasivuston julkaisemien renderöintien perusteella edge 70 fusion näyttää ulkoisesti täysin samalta kuin edeltäjämallinsakin. Muotoilu on hyvin tuttua Motorolaa, ja laitteen Pantone-värivaihtoehdoiksi kerrotaan kuvissa näkyvien Country Airin ja Silhouetten lisäksi Blue Surf, Orient Blue ja Sporting Green.

Aiemmin vuotaneiden teknisten tietojen mukaan edge 70 fusionin odotetaan hyödyntävän Qualcommin Snapdragon 7s Gen 3 -järjestelmäpiiriä, joka julkaistiin toissa vuonna. RAM-muistivaihtoehdoiksi kerrotaan 8 ja 12 gigatavua ja tallennustilaksi 256 Gt.

Puhelimelle uumoillaan myös 144 hertsin OLED-paneelia (6,78″) ja vakuuttavaa IP69-suojaluokitusta. Kamerapuolen kerrotaan olevan varustettu ainakin 50 megapikselin pääkameralla ja 32 MP:n etukameralla, ja akkukapasiteetin raportoidaan kasvaneen aiemmasta 5200 milliampeeritunnista 7000 mAh:iin 68 watin pikalatauksella. Ohjelmistoksi raportoidaan odotetustikin Android 16, joka saanee kolmen vuoden käyttöjärjestelmäpäivitykset.

Motorola ei ole vielä itse virallisesti julkistanut edge 70 fusionia.

