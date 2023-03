Microsoft ja Intel ovat tuomassa omat videoskaalaimensa selaimiin

Microsoftin Edge VSR toimii tällä haavaa AMD:n ja NVIDIAn näytönohjaimilla, kun Intelin Chromesta jo 109-versiosta lähtien löytynyt VSR toimii 10. sukupolven iGPU:sta lähtien - kun toimii.

Videoiden skaalaaminen nousi otsikoihin hiljattain, kun Chrome-selaimeen lisättiin ensin tuki NVIDIAn RTX Video Super Resolution -ominaisuudelle ja pian sen jälkeen, kun NVIDIA sai ominaisuutta tukevat ajurinsa valmiiksi. NVIDIA ei ole kuitenkaan ainut, joka on puuhannut vastaavan ominaisuuden parissa.

Microsoft on ilmoittanut lisänneensä Edgeen tuen Video Super Resolution -ominaisuudelle, joka ei ole rajoitettu RTX-näytönohjaimille. Edgen VSR tukee tällä hetkellä AMD:n näytönohjaimia RX 5700 -sarjasta ja NVIDIAn näytönohjaimia RTX 20 -sarjasta lähtien, mukaan lukien kumpienkin mobiilimallit.

Tällä hetkellä ominaisuus on käytössä Edgen Canary-julkaisuissa 50 %:lla käyttäjistä, mutta tuki tulee laajenemaan suuremmalle joukolle ja lopulta kaikille myöhemmin. Skaalattava video ei saa käyttää tehokkaita DRM-ominaisuuksia kuten PlayReadyä tai Widevineä ja sen resoluution on oltava vähintään 192p ja alle 720p. Jos käytössä on sekä integroitu että erillinen GPU, pitää Edge asettaa manuaalisesti toimimaan erillisellä GPU:lla.

Myös Intel on laittamassa omaa lusikkaansa soppaan Chromiumin puolella. Intel Virtual Super Resolution on jo tuettuna Chrome-selaimessa versiosta 109 lähtien, kunhan se käynnistetään kehotteella ”—enable-features=IntelVpSuperResolution”. Ominaisuus toimii käyttäjäraporttien mukaan 10. sukupolven prosessoreiden iGPU:lla tai uudemmilla, mutta vielä ilmeisen keskeneräinen. Esimerkiksi VideoCardz ei ole saanut ominaisuutta toimimaan 11. sukupolven Tiger Lake -mobiiliprosessorilla. Intel VSR:n vaatimukset tarkentunevat tuonnempana, kun yhtiö kertoo siitä virallisesti.

