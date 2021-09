Surface Pro 8 on varustettu 11. sukupolven Core -prosessorilla ja Surface Go 3:een voi nyt valita parhaimmillaan 10. sukupolven neliytimisen Core i3 -prosessorin.

Microsoft julkaisi eilen paitsi Surface Laptop Studion ja Surface Duo 2:n, myös muita päivittyneitä Surface-perheen laitteita. Kokosimme tähän uutiseen oleellisimmat uudistukset eri malleista.

Surface Pro 8 jatkaa tuttua 2-in-1-linjaansa, mutta yhtiön mukaan Intel Evo -alustan mukaan rakennettu tietokone on jopa kaksi kertaa niin nopea, kuin Pro 7. Uudesta Surface Prosta löytyy mm. 11. sukupolven Core -prosessori ja kaksi USB-C-liitäntää USB4- ja Thunderbolt 4 -tuella. 13” PixelSense-kosketusnäyttö tukee Dolby VBisionia ja Adaptive Color -teknologiaa sekä maksimissaan 120 hertsin virkistystaajuutta 2880×1920-resoluutiolla (3:2 kuvasuhde). Uudistunessa Surface Pro Signature Keyboard -näppäimistössä on lataustelakka Surface Slim Pen 2:lle, joka tulee saataville erikseen ostettavana 129,99 dollarin verottomaan suositushintaan. Suomen hinnoittelu tai tarkka aikataulu ei ole vielä varmistunut.

Surface Pro 8 on hinnoiteltu Yhdysvalloissa verottomana alkaen 1099,99 dollaria. Suomeen uutta 2-in-1-tietokonetta saadaan odotella ensi vuoden alkupuolelle asti.

Surface Go 3 on sarjan edullisen pään vaihtoehto. 2-in-1-tietokone on varustettu 10,5-tuumaisella 1920×1280-resoluution PixelSense-näytöllä (kuvasuhde 3:2). Prosessoriksi voi valita joko Pentium Gold 6500Y:n tai 10. sukupolven Core i3-10100Y:n. Prosessorin tueksi on tarjolla 4 tai 8 Gt LPDDR3-muistia ja 64 Gt:n eMMC- tai 128 Gt:n SSD-asema. Liitinpuolelta löytyy yksi USB-C, 3,5 mm:n kuulokeliitin ja Surface Connect -portti.

Surface Gon Wi-Fi-versio saapuu iloisena poikkeuksena myyntiin myös Suomessa 5. lokakuuta 469 euron lähtöhintaan. 4G LTE -yhteyksillä varustettu malli on tulossa markkinoille alkuvuodesta 2022.

Surface Pro X ei päivity tällä kertaa muutoin kuin uuden konfiguraation muodossa. Microsoftin SQ2-Arm-järjestelmäpiirin edelleen pyörittämä uusi Wi-Fi-yhteyksiä tukeva malli saapuu Suomeen alkuvuodesta. Aiemmin Pro X oli varustettu aina 4G LTE -yhteyksillä.

Viimeinen eilinen Surface uutuus on Surface Adaptive Kit. Kyseessä on Microsoftin Inclusive Tech Labin erityisesti vammaisten käyttöön kehittämä paketti, joka sisältää erilaisia kohokuvioisia tarroja haluttujen näppäinten korostamiseksi, merkit eri liittimille ja aputyökaluja laitteiden avaamiseen. Paketti saapuu myyntiin myöhemmin tänä vuonna ainakin Yhdysvalloissa, mutta Suomen aikataulusta tai saatavuudesta ei ole vielä tietoa.

Lähde: Microsoft