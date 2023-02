Kovassa nosteessa oleva ChatGPT on onnistunut toistaiseksi välttämään perinteiset käyttäjien armoille joutuvien tekoälybottien ongelmat ja kohut. Bard perustuu puolestaan LaMDAan, joka pääsi otsikoihin Googlen insinöörien väitettyä sen saavuttaneen tietoisuuden.

Tekoäly, neuroverkot, koneoppiminen. Siinä on kolme avainsanaa nykytietotekniikan aallonharjalta, jotka tällä hetkellä maalaavat suuntaviivoja alan lähitulevaisuudelle. Mullistuksessa ovat luonnollisesti mukana myös jätit kuten Google ja Microsoft, joista kummallakin on omia suunnitelmiaan tekoälyn hyödyntämisestä tärkeimmissä tuotteissaan.

ChatGPT- eli Chat Generative Pre-trained Transformer -tekoälybotti on noussut hiljattain kaikkien huulille. OpenAI:n kehittämä botti perustuu sen GPT-3.5-kielimalliin, valvottuun oppimiseen ja vahvistusoppimiseen. Valvottu oppiminen viittaa valikoidun opetusaineiston käyttöön ja vahvistusoppiminen ns. trial and error -metodiin, jossa tekoäly pyrkii valikoimaan vastauksia, joista se saa eniten positiivista palautetta.

ChatGPT ei ole kompastunut useimpien aiempien vastaavien projektien ongelmiin, jossa tekoäly on alkanut antamaan epämieluisia vastauksia syystä tai toisesta. Päällimmäisenä esimerkkinä tällaisesta mieleen tullee useimmilla Microsoftin TayTweets-botti vuodelta 2016. Tay oli suunniteltu keskustelubotiksi, joka kehittyisi sitä mukaa kun käyttäjät keskustelisivat sen kanssa. Twitter-yleisön käsissä botti kuitenkin päätyi twiittailemaan muun muassa Hitleriä fanittavia viestejä ja kertomaan, kuinka ”hän” vihaa kaikkia ihmisiä.

Seuraava aluevaltaus ChatGPT:lle on Microsoftin Bing-hakukone ja Edge-selain. Microsoft on kertonut integroivansa parannellun version ChatGPT:stä osaksi hakukonetta antamaan paitsi tarkempia vastauksia hakuihin, mahdollistamaan myös entistä paremmin haku luonnollisen keskustelun kautta. Se osaa myös tiivistää useammista lähteistä saatuja vastauksia yhteen pakettiin helpottamaan tiedonhakua. Uudessa Bingissä on erikseen haku- ja chat-välilehdet, joista jälkimmäinen on tarkoitettu nimenomaan luonnollisen keskustelun kautta hakemiseen.

Edgeen on puolestaan luvassa uusi sivupalkki, joka pyörii ChatGPT:n varassa. Se kykenee esimerkiksi auttamaan käyttäjää kirjoittamaan sähköposteja, luomaan matkaohjelmia oleellisine linkkeineen haluttuun kohteeseen tai vaikka pitämään ajanvietteeksi tietovisaa käyttäjälle.

Microsoft ei ole mennyt toistaiseksi yksityiskohtiin siitä, miten sen versio ChatGPT:stä poikkeaa nyt käytössä olevasta. Huhuissa kuultua GPT4-kielimallia ei ole mainittu yhtiön toimesta missään, joten se voitaneen ainakin sulkea pois laskuista tässä vaiheessa. Sen kerrotaan olevan kuitenkin kustomoitu nimenomaan tiedonhakuun paremmin soveltuvaksi tavalla tai toisella, ja olevan tietenkin entistä nopeampi. Tiettävästi mukana on myös Microsoftin oma Prometheus-tekoälymalli, joka on suunniteltu toimimaan yhteistyössä OpenAI:n tekniikoiden kanssa oleellisimpien vastausten löytämiseksi hakuihin. Microsoftin mukaan kyseessä olisi jopa suurin harppaus hakutulosten tarkkuudessa pariin vuosikymmeneen.

Google puolestaan on paljastanut Bardiksi nimetyn oman tekoälybottinsa. Bard perustuu LaMDA:an eli Language Model for Dialogue Applications -kielimalliin, joka nousi otsikoihin viimeksi Googlen insinööri Blake Lemoinen väitettyä sen saavuttaneen tietoisuuden. Lemoinen mukaan tietoisuuden todisti kyseenalaiset vastaukset omaan identiteettiin, moraaliin, uskontoon ja Isaac Asimovin robotiikan kolmeen lakiin liittyen. Googlen mukaan Lemoinen väitteillä ei kuitenkaan ollut perää. Tarkemmin Bardissa on käytössä kevennetty ja nopeampi versio LaMDA:sta, mutta mallien erot eivät ole tällä hetkellä tiedossa.

Kulissien takana Googlella on tiettävästi jouduttu painamaan ChatGPT:n takia jopa paniikkinappulaa ja kutsumaan jo tehtävistään sivuun siirtyneet yhtiön alkuperäisiin perustajiin kuuluneet Larry Pagen ja Sergey Brinin konsultoimaan, miten haasteeseen pitäisi vastata. Bardin ensimmäisen iteraation perusteella paniikkiin on ollut myös syynsä, sillä saataville tulee alkuun vain yksinkertainen chattiboksi, jonka vastauksien yhtiö varoittaa jo etukäteen olevan mahdollisesti epätarkkoja tai vääriä.

Bardin ohella Google työskentelee myös tekoälyn tuomisesta entistä helpommin kehittäjien ja käyttäjien käsiin rajapintojen kanssa. Ensimmäisenä yhtiö aikoo toteuttaa rajapinnan LaMDA-kielimallille ja myöhemmin luvassa on erilaisia työkaluja ja muita rajapintoja erilaisten tekoälysovellusten luomisen helpottamiseen.

Microsoftin ChatGPT:llä ryyditetty Bing on jo nyt kokeiltavana esimerkkihauin ja sivustolla on tarjolla myös mahdollisuus liittyä odotuslistalle, jotta uutta hakukonetta pääsee käyttämään toden teolla ensimmäisten joukossa. Googlen Bard on tällä hetkellä vain valikoitujen testaajien käytössä ja tulee laajenemaan yleiseen käyttöön joskus lähiviikkojen aikana. Botti tullaan myös integroimaan osaksi Googlen hakukonetta myöhemmässä vaiheessa.

