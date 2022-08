Hiljattain esitellyn 4000 hertsin HyperPolling-lähettimen joutuu ostamaan edelleen erikseen, muutoin jopa neljänneksen edeltäjäänsä kevyemmällä hiirellä on tyytyminen 1000 hertsin HyperSpeed-yhteydeen.

Pelaajien lifestylebrändiksi itsensä ylentänyt Razer on julkaissut uuden kilpapelaamiseen suunnatun pelihiiren. Uusi langaton DeathAdder V3 Pro on 63-64 grammaisena 25 % kevyempi kuin edeltäjänsä mutta noudattaa tuttua DeathAdder-muotoilua.

Razer DeathAdder V3 Pron lähtökohtana on ollut painon optimointi karsimatta koosta ja klassisesta muotoilusta. Joitain kompromisseja siinä no kuitenkin jouduttu tekemään, mutta yhtiön mukaan yhteistyössä esports-ammattilaisten kanssa suunnitellut muutokset parantavat peukalonäppäinten käytettävyyttä ja tukevat kämmentä aiempaa paremmin. Uutta on myös nimettömälle tarkoitettu tukireunus.

DeathAdder V3 Pron sydämenä sykkii Viper V2 Prostakin tuttu optinen Razer Focus Pro 30K -sensori. Se tukee maksimissaan 30 000 DPI:n tarkkuutta, 70G:n kiihdytyksiä ja sekuntinopeutta. Hiirelle voi asettaa entistä tarkemman asymmetrisen nosto- ja laskukorkeuden, joka toimii epätasaisillakin pinnoilla. Motion Sync puolestaan lupaa taata sensorin luvun aina oikealla hetkellä, jotta tietokone saa mahdollisimman tuoretta dataa.

Hiiren päänäppäinten takaa löytyy yhtiön omat 3. sukupolven optiset kytkimet, joille luvataan 90 miljoonan klikkauksen elinikä. Päänäppäimen lisäksi hiirestä löytyy kaksi peukalopainiketta ja rulla toimii viidentenä painikkeena. Nykymaailmassa poikkeuksellisesti hiiren voi tallentaa vain yhden profiilin kerrallaan. Pohjasta löytyy puolestaan PTFE-tassut. RGB-kammoisten iloksi hiiressä on vain yksi pieni LED-valo rullan edessä.

Toinen Viper V2 Prosta tuttu ominaisuus on yhteydet. Hiiri tukee oletuksena vain HyperSpeed Wireless -teknologiaa, joka toki tukee useampaa laitetta tätä nykyä, ja 4000 hertsin HyperPolling -lähettimen joutuu ostamaan edelleen erikseen. Hiiren akun luvataan kestävän parhaimmillaan 90 tuntia 1000 hertsin yhteydellä ja 24 tuntia 4000 hertsin yhteydellä. Akku ladataan Speedflex USC-C-kaapeilla.

Razer DeathAdder V3 Pron hinta on Euroopassa 159,99 euroa ja se on saatavilla heti sekä mustana että valkoisena. HyperPolling-lähettimen voi ostaa halutessaan kaveriksi 34,99 euron hintaan.

Lähde: Razer