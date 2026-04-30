Puhelimesta tulee saataville sekä puuta kuorissaan käyttävä versio että silkkiä, villaa ja asetaattia imitoivilla pinnoilla varustetut versiot.

Motorolan julkaisukavalkadiin kuului razr-malliston ohella myös uusi edge 70 pro. Sen kerrotaan olevan ensimmäinen yhtiön uutta Collections by Motorola -suunnittelua toteuttava puhelin.

Motorola julkisti Collections by Motorola -suunnittelufilosofian viime marraskuussa. Uusi edge 70 pro on lehdistötiedotteen mukaan ensimmäinen sen suunnittelun, värien ja materiaalien innovaatioita juhlistavaa muotokieltä noudattava laite. Erikoiseksi yhtiön väitteen tekee kuitenkin se, että ensimmäiset Collections by Motorola -laitteet julkaistiin jo yhdessä itse suunnittelufilosofian kanssa.

Riippumatta siitä mikä tuli ensimmäisenä, uusi edge tulee saataville puisella sekä silkin, villan ja asetaatin inspiroimilla pinnoilla. Silkkiä imitoi punaviiniä tapaileva väri PANTONE Zinfandel PANTONE Sangrian värisin yksityiskohdin, villaa PANTONE Titan PANTONE Orient Blue -yksityiskohdin ja asetaattia PANTONE Lily White PANTONE Whisper Pink yksityiskohdin. Puuversion väri on PANTONE Chicory Coffee PANTONE Cocoa Cream yksityiskohdin ja se käyttää FSC-sertifioitua puuta. Suomessa saataville tulevat Titan- ja Zinfadel-versiot.

Motorola edge 70 pro on yhtiön mukaan luokkansa kevein ja ohuin puhelin huolimatta sen neljästä 50 megapikselin kamerasta tai 6500 milliampeeritunnin akusta. Korkean akkukapasiteetin takaa löytyy odotetusti pii-hiilianodia käyttävä akku. Puhelimelle luvataan kahden päivän akkukestoa yhdellä latauksella.

Motorola edge 70 pron tekniset ominaisuudet:

Koko ja paino: 190 grammaa, 162 x 75,6 x 7,34 (Puu) / 7,19 (silkki ja villa) / 7,29 mm (asetaatti)

IP68/IP69-suojaus, MIL-STD-810H-sertifiointi, Corning Gorilla Glass 7i

6,78” Extreme AMOLED -näyttö, 2772×1272, 144 Hz, piikkikirkkaus 5200 nitiä, HDR10+, 100 % DCI-P3, Pantone Validated

MediaTek Dimensity 8500 Extreme (1x 3,4 GHz Cortex-A725, 3x 3,2 GHz A725, 4x 2,2 GHz A725, Mali-G720 MC8, NPU 880)

12 Gt LPDDR5X-muistia, 512 Gt UFS 4.1 -tallennustilaa Suomessa

Kolmoistakakamera 50 megapikselin pääkamera (Sony LYTIA 710), f/1.8, 2,0 µm pikselikoko, OIS, All-pixel focus, 3-in-1 valosensori) 50 megapikselin ultralaajakulma (f/2.0, 122° kuva-ala, 1,28 µm pikselikoko, Auto focus -tarkennus, makrokuvaus) 50 megapikselin periskooppitelekamera (3,5x optinen zoom, 50x Super Zoom Pro, 81 mm polttoväli, 1,28 µm pikselikoko, OIS)

50 megapikselin selfiekamera (f/1.9, 1,28 µm pikselikoko, Auto focus -tarkennus)

5G Sub-6 GHz -tuella, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou

6500 mAh akku, 90 watin TurboPower-pikalataus, 15 watin langaton lataus, 10 watin langaton ja 5 watin langallinen käänteinen lataus

Android 16 (3 vuotta käyttöjärjestelmä- ja 5 vuotta tietoturvapäivityksiä)

Motorola edge 70 pro tulee saataville välittömästi. Se on hinnoiteltu Suomessa 799 euroon.

Samalla julkaistiin myös uusia malleja Brilliant Collection -tuotevalikoimaan. Uusia Brilliant Collection -jäseniä ovat Swarovski-kristalleilla koristellut moto buds 2 plus -kuulokkeet ja motorola signature -puhelin. Kummatkin tulevat saataville uudessa PANTONE Violet Indigo -värissä.

