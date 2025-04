Uudet edge 60 pro ja edge 60 tulevat saataville ensi kuussa hinnoin 649 ja 479 euroa.

Motrolan uusia edge 60 -malleja on käsitelty io-techissä jo vuotokuvien muodossa, mutta nyt valmistaja on julkistanut virallisesti uudet ylemmän hintaluokan älypuhelimensa edge 60 pron ja edge 60:n. Aiemmin tässä kuussa Motorolalta nähtiin samaa sarjaa edustava edullisempi vaihtoehto edge 60 fusion. Tarjolla on jälleen muotoilultaan varsin tuttua Motorolaa ja takakuorien materiaali jäljittelee mallista riippuen joko nahkaa, nailonia tai tekstiiliä.

Molemmat mallit ovat IP68/69-suojattuja ja ne on varustettu 6,7-tuumaisilla ”nelikaarevilla” P-OLED-näytöillä, joissa on 120 hertsin maksimivirkistystaajuus ja jopa 4500 nitin pistemäinen maksimikirkkaus. Myös kamerajärjestelmät ovat molemmissa laitteissa pitkälti samat – 50 megapikselin pääkamera Sonyn Lytia 700 -kuvasensorilla, 50 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 10 megapikselin 3x-telekamera. Myös etukameran tarkkuus on 50 megapikseliä. Mukana tulee lisäksi Motorolan uudistettuja moto ai -tekoälyominaisuuksia.

Laitteiden selkeimmät erot ovat järjestelmäpiireissä ja akuissa – edge 60 prossa raksuttaa MediaTekin Dimensity 8350 Extreme, kun taas edullisemmassa edge 60:stä löytyy Dimensity 7300. Akun kapasiteetti on pro-mallissa 6000 milliampeerituntia ja se tukee 90 watin ”TurboPower-latausta” sekä 15 watin langatonta latausta. Perusmallin akun kapasiteetti on sen sijaan 5200 mAh ja maksimilatausteho on 68 W, mutta langatonta latausta ei ole tuettuna.

RAM-muistia ja tallennustilaa löytyy molemmista puhelimista 8 ja 256 gigatavua, minkä lisäksi prosta on saatavilla myös 12 & 512 Gt:n variantti. Perusmallista löytyy microSD-muistikorttipaikka.

edge 60 pron ja edge 60:n tekniset tiedot:

Ulkomitat ja paino: edge 60 pro: 160,7 x 73,1 x 8,2 mm – 186 g edge 60: 161 x 73 x 7,9 mm – 179 g

IP68/69-suojausluokitus, Corning Gorilla Glass 7i

6,7″ P-OLED -näyttö, 120 Hz, 1220 x 2712 pixeliä (446 PPI), 4500 nitin pistemäinen maksimikirkkaus (HDR10+)

Järjestelmäpiiri: edge 60 pro: MediaTek Dimensity 8350 Extreme edge 60: MediaTek Dimensity 7300

RAM-muisti & tallennustila: edge 60 pro: 8 & 256 Gt / 12 & 512 Gt edge 60: 8 & 256 Gt + microSD-muistikorttipaikka (maks. 1 Tt)

5G, LTE, Dual-nano-SIM + eSIM

NFC

Paikannus: edge 60 pro: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Beidou, Navic edge 60: GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera: Sony Lytia 700C (1/1,56”), f1.8, PDAF, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera: f2.0, makrokuvaustuki, 120 & PDAF (edge 60 pro) / 122 & AF (edge 60) 10 megapikselin optinen 3x-telekamera: f2.0, AF, 50x Super Zoom (edge 60 pro) / 30x Super Zoom (edge 60)

50 megapikselin etukamera: f2.0

Akku: edge 60 pro: 6000 mAh, 90 W:n TurboPower-pikalataus, 15 W:n langaton lataus, 5 W:n käänteinen lataus, USB Type-C (USB PD 3.0) edge 60: 5200 mAh, 68 W:n TurboPower-pikalataus, USB Type-C

Android 15 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuoden tietoturvakorjaukset



Motorolan uusien edge 60 pron ja edge 60:n on määrä tulla saataville toukokuun 15. päivä suositushinnoin 649 ja 479 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote