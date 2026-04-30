Windows K2:n kerrotaan olevan koodinimi Microsoftin lupaamille Windows 11:n parannuksille, mutta kyse ei ole vain kertaluonteisesta parannusprojektista, vaan jatkuvasta teemasta käyttöjärjestelmän kehitystyöhön.

Microsoftin Windows 11 on saanut osakseen rutkasti niin asiallista kuin vähemmänkin asiallista kritiikkiä. Myös yhtiö itse on herännyt käyttöjärjestelmän ongelmiin ja käynnistänyt ohjelman niiden korjaamiseksi.

Windows Central on nyt saanut omilta lähteiltään tietää tarkempia yksityiskohtia Windows K2 -koodinimellisestä projektista. Windows 11:n korjaamiseen ja parantamiseen tähtäävä projekti käynnistettiin viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Sivuston lähteiden mukaan kyse ei ole kuitenkaan mistään kertaluontoisesta projektista, vaan jatkuvasta ohjelmasta, jonka on tarkoitus varmistaa myös tulevien päivitysten tulevan ylläpitämään uusia korjauksia ja tekevän parannuksia käyttöjärjestelmään.

Windows K2:n kantavat teemat ovat suorituskyky, käsityö ja luotettavuus. Lisäksi Microsoft pyrkii rakentamaan uudelleen aktiivisen käyttäjäyhteisön Windowsin ympärille. Korjattavien ongelmien ja tehtävien parannusten ensisijaisena lähteenä pidetään sekä tavallisten että Windows Insider -käyttäjien antamaa palautetta, Windowsin keräämää telemetriaa sekä erikseen luotavia kohderyhmähaastatteluita. Sen puitteissa on tarkoitus myös parantaa Windowsin kehitystiimien sisäisiä työskentelytapoja ja mahdollisuuksia osallistua käyttöjärjestelmän koodipohjan kehittämiseen.

Windows Centralin mukaan Windowsin kehitystyössä on menneinä vuosina keskitytty ketteryyteen ja uusien ominaisuuksien tuomiseen käyttöön mahdollisimman nopealla aikataululla, mikä on vaikuttanut negatiivisesti päivitysten laatuun ja yleiseen luotettavuuteen. Jatkossa kehitystiimien kerrotaan keskittyvän ensisijaisesti ketteryyden sijasta laatuun. Sivuston kertoo sen lähteiden antaneen ymmärtää, ettei uusia ominaisuuksia tuoda edes Windows Insider -käyttäjille ennen, kuin ne saavuttavat tietyt laatukriteerit sisäisissä testeissä.

Suorituskyvyn osalta Microsoftin kerrotaan asettaneen ensisijaisiksi korjauskohteiksi File Explorer –tiedostohallinan ja pelit. Pelien osalta suorituskykyverrokiksi ja –tavoitteeksi on Windows Centralin mukaan asetettu Valven SteamOS:n, jonka tiedetään pyörittävän joitain Windowsille suunniteltuja pelejä nopeammin. File Explorerin suorituskykytavoitteeksi on puolestaan asetettu File Pilot –sovellus ja sen päivityksiin tulee lukeutumaan myös välittömästi tuloksia antava haku tiedostonimen perusteella.

Luotettavuutta haetaan puolestaan parantamalla mm. Windows Updaten toimintaa siten, että tietokone pitäisi käynnistää uudelleen vain kerran kuukaudessa. Suurin osa luotettavuuspäivityksistä tulee tapahtumaan pinnan alla eikä niiden pitäisi näkyä käyttäjille. Windows Centralin mukaan Microsoft aikoo mm. siirtää erilaisten ajurien päivityksen tapahtumaan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä eikä Windowsin ollessa käynnissä. Myös Windowsin muistinkäyttöä ja ylimääräisiä prosesseja pyritään karsimaan, jotta käyttöjärjestelmä pyörisi sujuvammin etenkin hitaammilla tietokoneilla.

Käsityöksi lasketaan Microsoftin oppikirjassa mm. käyttöliittymään tehtävät muutokset. Yhtiö aikoo tuoda takaisin kaivattuja ominaisuuksia, kuten tehtäväpalkin siirtämisen ja koon muuttamisen. Windowsin kehitystiimien odotetaan jatkossa käyttävän entistä enemmän WinUI 3 -kehystä, joka mahdollistaa nopeat ja luotettavat, natiivit elementit käyttöliittymässä. WinUI 3:n tukena on uusi System Compositor, jonka kerrotaan pienentävän viiveitä ja muistinkäyttöä niin, ettei esimerkiksi Käynnistä-valikon pitäisi jumitella edes raskaan kuorman aikana. Käynnistä-valikon suorituskyvyn kerrotaan parantuvan jopa 60 %.

Lähde: Windows Central