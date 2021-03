Näytönohjainmarkkinoiden tilanne jatkuu synkkänä

Asuksen mukaan NVIDIAn piirien saatavuus on yhtiön suurimpia ongelmia tällä hetkellä ja MSI ilmoitti sijoittajilleen nostavansa näytönohjainten hintoja heikon saatavuuden vuoksi.

Näytönohjainten hinnoittelu karkasi täysin käsistä viimeistään viime syksyn uuden sukupolven näytönohjainten julkaisujen jälkimainingeissa. Koronan kasvattama kysyntä on yllättänyt koko maailman housut kintuissa, eikä tuotantokapasiteetti yksinkertaisesti riitä täyttämään kysyntää. Helpotusta tilanteeseen ei ole toistaiseksi näköpiirissä ja useat analyytikot puhuvatkin jo suosiolla saatavuuden normalisoitumisesta ehkä ensi vuonna.

Vaikka luultavimmin isoimmat tekijät näytönohjainpulassa ovat yleinen puolijohdevalmistuksen kapasiteetin riittämättömyys ja kasvanut kysyntä, uskoo Asus, että ainakin NVIDIAlla on ongelmia myös piirien saantojen kanssa. Yhtiön edustaja kertoi sijoittajakonferenssissa piiritoimitusten laskeneen ensimmäisellä neljänneksellä, mikä taas saa näytönohjainten hinnat nousemaan entisestään. Asus uskookin, että NVIDIAn saannot olisivat odotettuja heikommat, jonka vuoksi se ei kykene vastaamaan nopealla aikataululla kysynnän muutoksiin riippumatta siitä, olisiko Samsungin tuotantolinjoilla tilaa.

NVIDIA toimitti viime vuoden viimeisellä neljänneksellä noin 9,1 miljoonaa grafiikkapiiriä työpöytänäytönohjaimiin, mikä on noin miljoona enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäiselle neljännekselle toimituksia on saatu vähemmän, mikä on toisaalta luonnollista, kun tilaukset on tehty olettaen normaalin kausivaihtelun pätevän edelleen.

MSI on puolestaan kertonut omassa sijoittajakonferenssissaan niin ikään ikävämmän puoleisia uutisia. DigiTimesin raportin mukaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja Joseph Hsu on kertonut sijoittajille yhtiön tulevan nostamaan näytönohjaintensa hintoja niiden heikon saatavuuden vuoksi. Yhtiö uskoo analyytikkojen tavoin heikon saatavuuden jatkuvan ainakin vuoden loppuun saakka.

