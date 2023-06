Motorola on päivittänyt simpukkamallejaan niin rakenteellisesti kuin monilta teknisiltä ominaisuuksiltaan.

Motorola on julkistanut tänään Madridissa järjestetyssä tilaisuudessa uudet Razr 40 -sarjan taittuvanäyttöiset puhelimet, jotka edustavat yrityksen neljättä sukupolvea kyseisellä saralla. Yrityksen mainospuheiden mukaan uutuudet rakentavat siltaa muodin ja teknologian välille. Malleja on nyt kaksi – kalliimpi Razr 40 Ultra -huippumalli sekä 300 euroa edullisempi Razer 40 -perusmalli.

Razr 40 Ultra on tarjolla kolmessa eri värissä – mustana, vaaleansinisenä ja magentanpunaisena – joista viimeksi mainittu on varustettu tekonahkaisella takakuorella. Ulkomittojen suhteen uutuusmallit ovat avattuna neljä milliä aiempaa pidempiä, mutta peräti lähes kuusi milliä kapeampia.

Taittuvan sisänäytön läpimitta on kasvanut nimellisesti kahdella tuuman kymmenyksellä 6,9-tuumaiseksi, mutta lukema ei ole suoraan vertailukelpoinen, sillä Razr 40 -malleissa on huomattavasti pitkulaisemmaksi muuttunut 22:9 kuvasuhde ja 1080 x 2640 pikselin resoluutio. Näyttö perustuu LTPO pOLED -paneeliin ja tukee jopa 165 hertsin virkistystaajuutta. Motorola on uudistanut saranaratkaisuaan ja suljettuna puoliskojen väliin ei jää rakoa eikä avattuna näytön pintaan juurikaan uraa tai kohoumaa. Näytön voi avata halutulle tasolle ”puolimatkaan” esimerkiksi puhelimen käyttämiseksi kuvausalustana.

Motorola on kasvattanut ulkonäytön kokoa huomattavasti ja se on lähes neliskanttisena läpimitaltaan 3,6 tuumaa. Kansinäytön pikselitiheys on 413 tuumalle ja virkistystaajuus 144 hertsiä. Motorola on monipuolistanut entisestään asioita, joita kansinäytöllä voi tehdä ja sillä voi käyttää nyt useimpia sovelluksia kirjoittaa tekstiä, pelata pelejä ja aiempaan tapaan käyttää sitä apuna selfie-kuvien ottamisessa.

Laitteen sisällä on edeltäjämallin tapaan Snapdragon 8+ gen 1 -järjestelmäpiiri, joka tarjoaa valmistajan mukaan riittävän suorituskyvyn tämän luokan laitteeseen. RAM-muistia on 8 gigatavua ja tallennustilaa Suomen markkinoilla 256 gigatavua. Pääkamera luottaa 12 megapikselin sensoriin 1,4 mikrometrin pikselikoolla ja optisesti vakautetulla f1.5-aukkosuhteen objektiivilla. Kaverina on 13 megapikselin 108-asteinen ultralaajakulma makrokuvauksella.

Akkukoko on kasvanut hieman edeltäjämallista, ollen nyt 3800 mAh. Latausteho on 30 wattia johdolla ja 5 wattia langattomasti. Käyttöjärjestelmänä on Android 13 kolmen vuoden versiopäivityksillä ja neljän vuoden tietoturvakorjauksilla. io-techin toimitus antoi Motorolan edustajille omakätisen toiveen päivitysten julkaisunopeuden parantamisesta.

Motorola Razr 40 Ultran tekniset tiedot:

Ulkomitat: Avattuna: 74 x 170,8 x 6,99 mm Suljettuna: 74 x 88,4 x 15,1 mm

Paino: 184,5-188,5 grammaa

IP52-suojaus

Rakenne: kehys alumiinia, kuoret Gorilla Glass Victusta (punaisessa versiossa tekonahkatakakansi)

Näyttö: Sisäpuoli: Taittuva 6,9” LTPO pOLED-näyttö, 2640 x 1080, 165 Hz, HDR10+, 1400 nit max Ulkopuoli: 3,6” pOLED-näyttö, 1066 x 1056, 413 PPI, 144 Hz, 1100 nit max

Snapdragon 8+ Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G, LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kaksoiskamerajärjestelmä: 12 megapikselin pääkamera (1,4 um pikselikoko), f1.5, OIS 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, AF, Macro Vision, 108°

32 megapikselin etukamera (0,7 um pikselikoko), f2.4

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

3800 mAh akku, USB-C (USB 2.0), 30 watin TurboPower-pikalataus, 5 W langaton lataus

Android 13 3 Android-päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset



Edullisempi Razer 40 -malli eroaa kalliimmasta sisarestaan pienemmällä 1,5-tuumaisella 2:1-kuvasuhteen kansinäytöllään, Snapdragon 7 gen 1 -järjestelmäpiirillään, suuremmalla akulla sekä erilaisella pääkameralla. Ulkokuoressa kaikki Razr 40:n värivaihtoehdot käyttävät pitävän tuntuista tekonahkapintaa ja metallikehys on mattapintainen, toisin kuin Ultra-malleissa. Sisänäyttö on sama kuin Ultrassa, mutta järjestelmäpiiri rajoittaa virkistystaajuuden 144 hertsiin.

Kamerapuolella Razr 40:ssä on 64 megapikselin pääkamera optisella vakaimella sekä 12 megapikselin ultralaajakulma Ultraa hieman laajemmalla 120 asteen kuvakulmalla. Akku on kapasiteetiltaan 4200 mAh, eli 400 mAh suurempi kuin Ultrassa.

Motorola Razr 40 tekniset tiedot:

Ulkomitat: Avattuna: 74 x 170,8 x 7,35 mm Suljettuna: 74 x 88,2 x 15,8 mm

Paino: 188,6 grammaa

Rakenne: runko alumiinia, lasiosat Gorilla Glass Victusta, kuoret tekonahkaa

IP52-suojaus

Näyttö: Sisäpuoli: Taittuva 6,9” LTPO OLED-pnäyttö, 2640 x 1080, 165 Hz, HDR10+, 1400 nit max Ulkopuoli: 1,5” OLED-näyttö, 194 x 368, 282 PPI, 60 Hz, 1100 nit max

Snapdragon 7 Gen 1 -järjestelmäpiiri

8 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G, LTE

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Kaksoiskamerajärjestelmä: 64 megapikselin pääkamera (0,7 um pikselikoko), f1.7, OIS, Lasertarkennus 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, AF, Macro Vision, 120°

32 megapikselin etukamera (0,7 um pikselikoko), f2.4

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4200 mAh akku, USB-C (USB 2.0), 30 watin TurboPower-pikalataus, 5 W langaton lataus

Android 13 3 Android-päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset



Razr 40 Ultra tulee myyntiin välittömästi 1199 euron suositushintaan mustana, sinisenä ja magentanvärisenä. Edullisempi Razr 40 -malli tulee myyntiin heinäkuussa myöhemmin tarkentuvana ajankohtana 899 euron hintaan.

Lähde: Motorolan lehdistötiedote