Motorolan uuteen Edge 50 -huippumallistoon kuuluu Ultra-, Pro- ja Fusion-mallit

Kaikkia kolmea Edge 50 -mallia yhdistää kaarevareunainen OLED-näyttö, vedenkestävyys sekä massasta poikkeavat takakuorivaihtoehdot.

Motorola on julkistanut tänään odotusten mukaisesti uuden Edge 50 -lippulaivamallistonsa, joka koostuu kolmesta eri mallista. Malliston huipulla on tuhannen euron hintainen Ultra, alempaan high-end-luokkaan asemoituu Pro ja keskihintaluokan vaihtoehtona on tarjolla Fusion. Motorola kertoo kiinnittäneensä koko mallistossa huomiota materiaaleihin, käsituntumaan ja solakoihin muotoihin.

Huippumalli Edge 50 Ultra on ikään kuin seuraaja sekä Edge 40 Prolle, sillä viime vuonna ei julkaistu erillistä Ultra-mallia. Ultran kuoriin on tarjolla massasta erottuvia vaihtoehtoja, kuten vaalea puinen Nordic Wood sekä tekonahkaiset tummanvihreä ja persikanvärinen vaihtoehto. Laitteen runko on alumiinia ja rakenteella on IP68-suojaus.

6,7-tuumainen kaarevareunainen näyttö on aiempaa tarkempi asettuen resoluutioltaan 1080p:n ja 1440p:n väliin ja tarjoaa 2500 nitin pistemäisen kirkkauden sekä 144 hertsin maksimivirkistystaajuuden.

Järjestelmäpiiriksi Motorola on valinnut uunituoreen Snapdragon 8s gen 3 -piirin, joka on hieman karsitumpi versio 8 gen 3:sta. Muistia on Suomessa vakiona muhkeat määrät, eli 16 Gt RAM-muistia ja peräti teratavu tallennustilaa. Yhteyspuolena uutena ominaisuutena on Ultra Wideband -yhteys, joka on aiemmin löytynyt lähinnä Applen ja Samsungin kalleimmista malleista. 4500 mAh akku latautuu kaapelilla 125 W maksimiteholla ja Motorolan omalla langattomalla pikalatauksella 50 watin teholla.

Kolmoistakakamera koostuu 50 megapikselin optisesti vakautetusta pääkamerasta, 50 megapikselin automaattitarkenteisesta ultralaajakulmasta sekä pääkameraan nähden kolminkertaisen polttovälin tarjoavasta telekamerasta. Kuvien ottamisessa ja prosessoinnissa Motorola mainostaa hyödyntävänsä entistä enemmän tekoälyä.

Käyttöjärjestelmänä toimii Android 14 -versio, joka on höystetty Motorolan uusilla moto AI -tekoälyominaisuuksilla. Android-versiopäivityksiä luvataan kolme kappaletta ja tietoturvakorjauksia neljä vuotta.

Motorola Edge 50 Ultra tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,1 x 72,4 x 8,6 mm

Paino: 197 grammaa

IP68-suojaus

alumiinirunko, Gorilla Glass Victus, puu- tai tekonahkatakakuori

6,67” LTPS pOLED-näyttö, 2712 x 1220 -resoluutio, HDR10+, 144 Hz, 2500 nit pistemäinen

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 -järjestelmäpiiri

16 Gt LPDDR5X-RAM-muistia

1 Tt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G sub-6GHz (n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/71/75/77/78), LTE, Dual SIM (nano+e)

Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7, NFC, UWB, (A)GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (1/1,3”; 1,2 um pikselikoko, Quad Pixel), f1.6, Omni-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 megapikselin ultralaajakulmakamera (0,64 um pikselikoko, Quad Pixel), f2.0, 122 asteen kuvakulma, PDAF makrokuvaus 64 megapikselin telekamera (0,7 um pikselikoko, Quad Pixel), f2.4, 3x polttoväli pääkameraan, PDAF, OIS Videokuvaus: 4K 60 FPS, 1080p 960 FPS slo-mo

50 megapikselin etukamera (0,64 um pikselikoko, Quad Pixel), f1.9, automaattitarkennus

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4500 mAh akku, USB-C (3.1 gen 2, Displayport 1.4), 125 watin TurboPower-pikalataus (USB PD), 50 watin langaton lataus, 10 watin käänteinen langaton lataus

Android 14 Päivityslupaus: 3 Android-versiopäivitystä, 4 vuotta tietoturvakorjauksia



Uuden Edge 50 -malliston keskimmäinen vaihtoehto on Pro-malli, joka on kokenut eräänlaisen asemanlaskun viime vuodesta, jolloin Edge 40 Pro oli varustettu vielä lippulaivaraudalla. Myös Edge 50 Pron takakuoreen on tarjolla hieman poikkeuksellisia pintamateriaaleja, eli keinonahkaa kahdessa eri värissä sekä Italiassa valmistettu marmoria imitoiva polymeeripinta. Rakenne on IP68-suojattu.

Kaarevareunainen pOLED-näyttö on teknisesti pitkälti sama kuin kalliimmassa Ultra-mallissa, mutta maksimikirkkaus on hieman alhaisempi. Järjestelmäpiirinä on tänä vuonna ”kasisarjalaisen” sijaan Snapdragon 7 gen 3. Suomessa myyntiin tulee 12 & 512 Gt tallennustilavariantti.

Kamerapuolella on tarjolla kolmoistakakamera valovoimaisella 50 megapikselin pääkameralla, 13 megapikselin automaattitarkenteinen ultralaajakulmakamera sekä 10 megapikselin telekamera 3x-polttovälillä pääkameraan nähden. Akku latausominaisuuksineen on sama kuin Ultra-mallissa.

Motorola Edge 50 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,2 x 72,4 x 8,2 mm

Paino: 186 grammaa

IP68-suojaus, keinonahka tai keinomarmoritakakuori

6,7″ LTPS pOLED-näyttö, 2712 x 1220, 144 Hz, HDR10+, 2000 nit pistemäinen

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR4X-RAM-muistia

512 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G (n1/2/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/77/78), LTE, Dual SIM (nano+e)

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (1/1,55”, 1 um pikselikoko), f1.4, Omni-directional PDAF, OIS 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, Macro Vision, 120°, AF 10 megapikselin telekamera (1,0 um pikselikoko), f2.0, OIS, 3x polttoväli pääkameraan verrattuna 4K 30 FPS videokuvaus,

50 megapikselin etukamera, (0,64 um pikselikoko), f1.9, AF

stereokaiuttimet, Dolby Atmos

4500 mAh akku, USB-C (3.1, Displayport 1.4), 125 W pikalataus, 50 W langaton lataus, 10 W käänteinen lataus

Android 14 Päivitystuki: 3 Android-päivitystä & 4 vuoden tietoturvakorjaukset



Edge 50 -malliston edullisin vaihtoehto on Fusion, joka asemoituu Suomessa alle 500 euron hintaluokkaan. Fusionin takakuorivaihtoehtoina ovat keinomokkapintainen Hot Pink, keinonahkainen Marshmallow Blue sekä PMMA-muovipintainen Forest Blue. Myös Fusion on kalliimpien sisarmallien tapaan upotusvesisuojattu.

Näyttö on saman kokoinen kuin kalliimmissa sisaruksissa, mutta resoluutio on Full HD -tasoa. Järjestelmäpiiriksi on valikoitu viime vuonna julkaistu Snapdragon 7s gen 2 -malli ja sen parina on Suomessa 12 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa. Yhteyspuolella ei valitettavasti ole tarjolla aivan uusinta tekniikkaa WiFi 5:n ja Bluetooth 5.2:n myötä.

Takakameroita on Fusionissa kaksi – 50 megapikselin optisesti vakautettu LYT-700C-sensoriin perustuva pääkamera sekä 13 megapikselin automaattitarkenteinen ultralaajakulmakamera. 5000 mAh akku on suurempi kuin kalliimmissa sisarmalleissa ja tuettuna on 68 watin pikalataus.

Motorola Edge 50 Fusion tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,9 x 73,1 x 7,9 mm

Paino: 175 grammaa

IP68-luokitus, Corilla Glass 5, keinonahka/keinomokka/PMMA

6,7” pOLED-näyttö, 1080 x 2400, 144 Hz, HDR10+, 1600 nit (pistemäinen)

Snapdragon 7s gen 2 -järjestelmäpiiri

12 Gt LPDDR4X RAM-muistia

256 Gt UFS 2.2 -tallennustilaa

5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n26/n28/n38/n40/n41/n77/n78), LTE, Dual SIM (nano+e)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.2, NFC, (A)GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo, QZSS

Kolmoiskamerajärjestelmä: 50 megapikselin pääkamera (LYTIA LYT-700C, 1/1,5”, 1 um pikselikoko), f1.88, OIS, Omni PDAF 13 megapikselin ultralaajakulmakamera (1,12 um pikselikoko), f2.2, 120°, PDAF, makrokuvaus Videokuvaus: 4K 30 FPS, HD 240 FPS slo-mo

32 megapikselin etukamera (0,7 um pikselikoko, Quad Pixel), f2.45, AF

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos

5000 mAh:n akku, USB-C 2.0, 68 watin TurboPower-pikalataus

Android 14 Päivityslupaus: 3 suurta Android-päivitystä ja 4 vuoden tietoturvakorjaukset



Edge 50 Ultra -huippumalli tulee meillä Suomessa myyntiin toukokuun lopulla 16 Gt & 1 Tt muistiyhdistelmällä 999 euron suositushintaan. Välittömästi myyntiin tulevan Edge 50 Pron täkäläinen muistivariantti on 12 & 512 Gt ja hinta 699 euroa. Edullisin Edge 50 Fusion -malli maksaa täällä 449 euroa 12 & 256 Gt muistiyhdistelmällä ja se tulee kauppoihin toukokuun alussa. Lisäksi Motorola esitteli uudet moto buds- sekä moto buds+ -nappikuulokkeet.

Lähde: Motorola