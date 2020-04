Power Lite on Moto G8 -malliston neljäs vesa.

Motorola sen kuin jatkaa Moto G8 -mallistonsa laajentamista Jo hieman sekavaksi muuttuvassa Moto G8 -mallistossa Power Lite on edullisin vaihtoehto ja se sijoittuu Moto G8 -perusmallin alapuolelle. Eroa Power-malliin löytyy mm. näytöstä, järjestelmäpiiristä ja kameratoteutuksesta. Moto G8 Power Liten rakenne on muovia ja se on nanopinnoitettu roiskevettä hylkiväksi.

Puhelin on varustettu 6,5-tuumaisella IPS-näytöllä, jonka kuvasuhde on moderni 20:9, mutta tarkkuus HD-tasoa. Sisällä on käytössä Mediatekin Helio P35 -järjestelmäpiiri ja sen parina on tässä hintaluokassa kohtalaisen mukavat 4 Gt RAM-muistia ja 64 Gt tallennustilaa. Yhteysominaisuudet ovat melko karsitut – mm. Bluetooth 5.0 -tuki, 5 GHz WiFi ja NFC puuttuvat.

Kalliimman power-mallin tapaan myös litessä on suurehko 5000 mAh akku, jolla luvataan jopa kolmen päivän käyttöaika yhdellä latauksella. Lataaminen tapahtuu vanhan micro-USB-liitännän kautta 10 watin teholla. Takakameratoteutusta on typistetty selvästi kalliimpaan Power-malliin nähden – tarjolla on 16 megapikselin pääkamera, 2 megapikselin makrokamera sekä 2 megapikselin syvyystietokamera. Valitettavasti Android-versio on jo puolitoista vuotta vanha 9 Pie.

Moto G8 Power Lite tekniset tiedot:

Ulkomitat: 164,9 x 75,8 x 9,2 mm

Paino: 200 grammaa

6,5” IPS LCD -näyttö, 20:9, 720 x 1600, 269 PPI

Mediatek Helio P35 -järjestelmäpiiri (8 x Cortex-A53, IMG PowerVR GE8320 GPU)

4 Gt LPDDR4 RAM-muistia

64 Gt -tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 256 Gt)

LTE Cat.4/5 (150/75 Mbit/s), Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BT 4.2, A-GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kaksoistakakamera: 16 megapikselin laajakulmakamera, 1,0 µm pikselikoko, f2.0, PDAF 2 megapikselin makrokamera, 1,75 um pikselikoko, f2.4, 2,5 cm tarkennusetäisyys 2 megapikselin syvyystietokamera, f2.4 1080p 30 FPS videokuvaus

Etukamera: 8 megapikseliä, 1,12 um pikselikoko, f2.0

Sormenjälkilukija, 3,5 mm kuulokeliitäntä, monokaiutin

5000 mAh:n akku, micro-USB 2.0, 10 W latausteho

Android 9 Pie

Moto G8 Power Liten suositushinta Suomessa on 179 euroa. Värivaihtoehtoja ovat sinisävyiset Royal Blue ja Arctic Blue. Myynti alkaa Suomessa 15. huhtikuuta.

Lähde: Motorola Blog