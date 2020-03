G8-sarjan täydentävässä Moto G8:ssa on kustomoimaton Android 10, 6,4 tuuman HD+-resoluution näyttö ja Snapdragon 665 -järjestelmäpiiri.

Motorola on julkaissut tänään uuden Moto G8 -älypuhelimen, joka asemoituu lokakuussa julkaistun Moto G8 Plussan ja helmikuussa julkaistun Moto G8 Powerin alapuolelle. Suurimmat erot viime kuussa julkaistuun G8 Poweriin ovat pienempi akun koko, heikompi näytön resoluutio ja puuttuva telekamera.

Moto G8:n näyttö on kalliimman sisaruksensa tavoin 6,4 tuumainen, mutta resoluutio on laskenut Full HD+:sta HD+-tasolle, eli käytännössä 720p-resoluutioon. Näytön vasempaan ylänurkkaan sijoitetussa reiässä sijaitsee 8 megapikselin etukamera. Järjestelmäpiirinä toimii sisarmalleista tuttu Snapdragon 665 ja sen parina on neljä gigatavua RAM-muistia sekä 64 gigatavua tallennustilaa. Maininnan arvoisena puutteena G8 Powerin tavoin myös G8:sta puuttuu tuki 5 GHz:n WiFi-yhteyksille ja NFC:lle.

Taustapuolelta G8:sta löytyy kolmen kameran kokonaisuus, joka tarjoaa normaalin 16 megapikselin laajakulmakameran tueksi 8 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 2 megapikselin makrokameran. Akun osalta Moto G8 tarjoaa varsin tavanomaista 4000 mAh:n kokoa, jolle valmistaja lupaa 40 tunnin kestoa yhdellä latauksella. Puhelimen rakenteen luvataan olevan roiskeveden kestävä, mutta virallista IP-luokitusta laitteella ei ole. Käyttöjärjestelmänä toimii valmistajan sanoin uusin puhdas Android 10 ilman minkäänlaisia ylimääräisiä turhakeohjelmistoja. Mukana on kuitenkin Motorolalle tyypilliseen tapaan joitakin Motorolan omia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi eleohjaustoimintoja.

Moto G8:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 161,27 x 75,8 x 8,95 mm

Paino: 188,3 g

6,4″ IPS LCD -näyttö, 19:9, 720 x 1560, 269 PPI

Qualcomm Snapdragon 665- järjestelmäpiiri

4 Gt RAM-muistia

64 Gt tallennustilaa, microSD-korttipaikka (max. 512 Gt)

LTE-yhteydet, Dual SIM

WiFi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, BT 5.0, GPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo

Kolmoistakakamera: 16 megapikselin laajakulmakamera, 1,12 um pikselikoko, f1.7 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, 118 astetta, 1,12 um pikselikoko, f2.2 2 megapikselin makrokamera, 1,75 um pikselikoko, f2.2, 2cm tarkennusetäisyys Laser-tarkennus 4K 30 FPS videokuvaus

Etukamera: 8 megapikseliä, 1,12 um pikselikoko, f.2.0

Sormenjälkilukija, 3,5 mm:n kuulokeliitäntä

4000 mAh akku, USB Type-C, 10 W pikalataus

Android 10

Moto G8:n suositushinta on 199 € ja se on tulossa myyntiin myös Suomessa, mutta valmistaja ei ole antanut vielä tarkempia päivämääriä myyntiintulon ajankohdalle.

Lähteet: lehdistötiedote, Motorola